Mit Elton John und Tarantino in die Sommerpause

Im August ist es schon viele Jahre Tradition, dass Kino vor dem Lichtspielhaus stattfindet, aber in diesem Jahr war vieles anders. Corona-Regeln forderten ihren Tribut, sodass der Kinoverein letztendlich vor den hohen Auflagen zurückschreckte. Doch Kinobesitzer und –betreiber Jürgen Matzner hat die Sache in die Hand genommen und den Riedlingern zwei anrührende bzw. aufregende Abende geboten.

Bestuhlt wurde auf Abstand und in Gruppen: in der Mitte standen die weißen Plastikstühle des Verleihers und links und rechts konnte man auf den viel bequemeren Sitzen vom Lichtspielhaus und vom Café Reinke Platz nehmen. Eine riesige Leinwand spannte sich quer über die Straße und auf der Höhe der Apotheke stand ein ziemlich unscheinbarer Wagen, in welchem die aufwändige Technik versteckt war. Sämtliche Plätze waren nummeriert und auf die Karten, die es im Vorverkauf gab, musste Name und Adresse notiert werden. Kurz vor Vorstellungsbeginn hat Matzner alle Karten eingesammelt für eine Nachverfolgung von Ansteckungsketten. Beide Vorstellungen waren nahezu ausverkauft, es gab situationsbedingt weniger Plätze als im Jahr zuvor, aber das Publikum konnte dadurch gut Abstand halten.

Filme aus dem Jahr 2019

Ausgewählt hatte Jürgen Matzner gemeinsam mit Lea Sharon Fritz, die mit der „Gesellschaft für Veranstaltungskultur“ als Mitveranstalterin aufgetreten ist, zwei Filme aus dem Jahr 2019. Am Freitagabend stand „Rocketman“ auf dem Programm, eine Filmbiografie über das schillernde Leben von Elton John. Der Film ist eine musikalische Nacherzählung der Anfänge, des Durchbruchs und der Drogenzeit von Elton John. Knallbunter Auftakt ist eine Rahmenhandlung, in welcher Elton John, sehr gut verkörpert von Tager Egorton, im grellorangen Bühnenkostüm in die Sitzung einer Drogenhilfe-Gruppe hineinplatzt. Hier gibt er – im Film dargestellt durch Rück- und Einblenden - immer mehr von sich preis. Seine Kindheit und Jugend ist trist, ein gefühlskalter und liebloser Vater, der sich kein bisschen für seinen Sohn interessiert und eine egozentrische Mutter. Seine Großmutter Ivy hingegen ist liebevoll und unterstützt sein musikalisches Talent. Elton John lernt Bernie Taupin kennen, der Texte liefert und ihm ein Freund ist und bleibt; Elton John findet die Melodie dann wie von selbst. Im Laufe seiner Karriere fühlt sich der Musiker immer wieder im Stich gelassen von seinem Umfeld, auch seine Homosexualität stößt auf Unverständnis; eine kurze Ehe mit einer Deutschen hält nicht lange. So wird er alkohol- und drogenabhängig, immer exzentrischer, was auch an der Wahl seiner Bühnenkostüme und seiner Brillen deutlich wird, bis er irgendwann erkennt, dass er sich selbst kennenlernen muss, um diesen Teufelskreis erfolgreich zu durchbrechen.

Männerlastiges Publikum

Der Samstagabend gehörte den Tarantino-Fans, das Publikum war ein männerlastiger und deutlich jünger als am Abend zuvor. „Once Upon a Time … in Hollywood“ zeigt ein paar wenige Tage im Leben des alternden Stars Rick Dalton (Leonardo di Caprio), der nur noch mit Schurkenrollen besetzt wird und seines Stuntdoubles und Freundes Cliff Booth (Brad Pitt), der zugleich Chauffeur, Handwerker und Trinkkumpan von Dalton ist. Verwoben hat Tarantino die Story, die im Jahr 1969 spielt, mit vielen Reminiszenzen und Anspielungen auf Hollywood-Verfilmungen, die teilweise in Schwarz-Weiß-Aufnahmen und teilweise in der Erinnerung der beiden Protagonisten auftauchen. Wer Tarantinos Filme kennt und liebt, weiß, dass irgendwann viel Blut fließt und Gewaltszenen auftauchen, auch hier ist dies der Fall. In den letzten 20 Filmminuten wird der Überfall der unter Drogen stehenden Hippies nachgestellt, allerdings nicht auf das Haus der Schauspielerin Sharon Tate-Polanski, sondern auf das Nachbarhaus, in dem Rick Dalton lebt, der seinen Freund Cliff Booth nach einem Saufgelage zu Gast hat, welcher unter LSD steht. Dann verbeißt sich der Pitbull von Dalton in die Hippies, diese sieht man mit blutigen Fratzen umhertaumeln und auch ein Flammenwerfer, ein Filmrequisit, kommt zum Einsatz.

Jeweils erst um Mitternacht der beiden tropischen Riedlinger Nächte waren die Filme zu Ende und gleichzeitig wurde die Sommerpause im Kino eingeläutet, denn bei warmen Temperaturen verbringen die Leute den Abend lieber im Freien als in einem Kinosaal.