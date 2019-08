Mit Edding, Kaffeesatz und Kieselsteinen

„Von Acryl bis Zentangle – Buntes Allerlei“ hat Manfred Haag die Ausstellung seiner Zeichnungen und Bilder überschrieben, die er bis 11. September während der Geschäftszeiten in der Kundenhalle der Kreissparkasse Riedlingen zeigt. Der gelernte Dekorateur tritt mit seinem künstlerischen Werk erstmals an die Öffentlichkeit und verblüfft mit Ideenreichtum in den Techniken und Vielseitigkeit.

Manfred Haag arbeitet vorwiegend mit Acrylfarben, erreicht in abstrakten Werken jedoch mit dem Einsatz von Folie und Spachtel besondere Strukturen, setzt Kaffeesatz, Kieselsteine und Strukturpasten ein. Blattgold sorgt für einen Blickfang auf einem grafischen gestalteten Bild. Augenfällig sind Landschaftsbilder, wie jenes einer Insel, auf denen die Umrisse mit einem feinen Edding-Stift hervorgehoben werden oder die noch geschlossenen Tulpenblüten, von Kohlestrichen eingefasst.

Katzenkopf in Umrissen

Die Blicke auf sich ziehen großformatige Bilder auf schwarz grundierter Leinwand, wie jene des Katzenkopfs, lediglich mit weißen Pinselstrichen angedeutet und dem faszinierenden grünen Auge, oder einer Libelle mit filigranen und doch ausdrucksstarkem Körper und Flügeln.

Obwohl er eine ganze Reihe von abstrakten Bildern zeigt, betont Manfred Haag, er male gerne gegenständlich. Davon zeugen seine Blumensträuße in Vasen, nicht fotografisch, sondern künstlerisch gestaltet, sie sind hell und freundlich. Geradezu als Farbexplosion präsentiert sich ein Löwenkopf; dunkel dagegen sind jene Bilder, die im jüngsten Volkshochschulkurs von Ruth Dietrich entstanden sind zum Thema Nachtgestalten oder auch „Nacht gestalten“. Bei ihr belegte er Kurse, aber auch bei Herbert Arbter und einst in Aquarell bei Evelyn Jäger. Zudem holte sich Manfred Haag bei Sessions mit anderen Künstlern Anregungen. Überhaupt schätzt er das Ausprobieren und ist manchmal selber überrascht davon, was dabei herauskommt.

Begegnen darf man bei der Ausstellung von Manfred Haag aber auch „grafischen kleinen Kostbarkeiten“, Zentangles. Zen steht für Entspannung und das meditative Element, das den kleinen quadratischen Zeichnungen zugrunde liegt, Tangle für Gewirr. Im Internet wird Zentangle als eine abstrakte Zeichnung mit wiederholenden Mustern bezeichnet. Haag verwendet für die immer neun auf neun Zentimeter großen Bilder Fineliner. Abgerundet wird die Ausstellung von kalligrafisch gestalteten Karten.

Manfred Haag wurde 1961 in Westerstetten geboren. Schon während seiner Schulzeit galt seine Liebe dem künstlerischen Gestalten, was auch zu seinem Beruf als Dekorateur führte. Wie er seine Ideen und Fähigkeiten in Schaufenstergestaltung umsetzt, konnte in Riedlingen eine Zeitlang in der Dekoration von leer stehenden Läden für „Mark – Schönes Wohnen“ bewundert werden. Als er sich als Hausmann um die Erziehung seiner Kinder kümmerte, malte er auch gerne mit ihnen und erinnert sich an große Papier- oder Tapetenrollen, die zu Kunstwerken wurden. Seit 1992 lebt er in der Donaustadt. Dass einige ihn nur unter dem Spitznamen „Memme“ kennen, habe nichts mit der Eigenschaft einer Heulsuse zu tun, erklärt er lachend. Seine Nichte konnte seinen Namen Manfred nicht aussprechen, behalf sich mit „Memme“ und das sei ihm geblieben.

Nach der ersten Einzelausstellung in der Kreissparkasse wird Manfred Haag auch an der Werkschau des Kunstkreises 84 Riedlingen im Kaplaneihaus teilnehmen, die am Samstag, 7. September, 16 Uhr, eröffnet wird und Beispiele aus dem Kurs von Ruth Dietrich „Kunst des Zufalls“ und „Nacht gestalten“ zeigt.