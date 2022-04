In Riedlingen soll am Montag ein 15-Jähriger geschossen und Menschen verletzt haben Laut Polizeibericht haben sich gegen 15 Uhr einige Kinder und Jugendliche auf dem Schulhof einer Schule in Riedlingen getroffen. Einer der Anwesenden soll dabei mit einer Softairwaffe auf andere geschossen haben. Nach Angaben der Polizei soll ein Mädchen durch die Schüsse verletzt worden sein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen.