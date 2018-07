Mit der „Rauschbrille“ auf der Nase

Eine Schulstunde besonderer Art durften am Donnerstag und Freitag rund 350 Siebt- und Achtklässler der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule und der Geschwister-Scholl-Realschule erleben. Sie stand ganz im Zeichen der Suchtprävention und wurde initiiert von Schulsozialarbeiterin Karen Maurer, unterstützt von Heike Küfer vom Landratsamt in Biberach.

Die 13- bis 14-Jährigen Schüler waren eingeladen, sich an verschiedenen Stationen aktiv über Gefahren von Alkohol und Tabak zu informieren, sich in Rollenspielen und Diskussionen den Themen zu nähern und sich zum Beispiel in einer „Talkshow“ darüber auszutauschen, zu welchem Verhalten Alkohol im Blut verleiten – aber auch, zu welchen gesundheitlichen Schäden das Rauchen und der Genuss von Alkohol führen kann.

Für dieses Projekt hat Riedlingen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gewonnen, die mit dem „Klarsicht“-Mitmach Parcours „Durchblick schaffen will“, wie Max Knospe es ausdrückt und dazu festhält: „Wir sind nicht der erhobene Zeigefinger“. Die Hoffnung sei, dass nach Absolvieren des Parcours bei den Jugendlichen dank der Informationen und Erfahrungen eine gesundheitsfördernde Haltung eintritt. Deshalb steht an seinem Anfang auch das „Tor zur Entscheidung“ mit der Frage, ob Rauchen und Alkohol zum Erwachsensein dazu gehört. Bevor sie dann wieder in Richtung Schule ziehen, dürfen sie die Frage ein zweites Mal beantworten und bei manchem hat sich die Haltung durch das eben Gehörte und Erlebte geändert.

Alkohol und Autofahren

Alkohol und Autofahren, wie passt das zusammen? Schon an der ersten Station setzen sich die Jugendlichen damit interaktiv auseinander. Wie Nikotin sich im Körper auswirkt, welche Schäden es anrichten kann – damit werden die Schüler und Schülerinnen ebenfalls konfrontiert. Was sie mit nach Hause nehmen sollen: Nichtrauchen ist gesund und clever.

Am eindrücklichsten unter den sieben Stationen ist die „Rauschbrille“, die einen Promillewert von etwa 1,3 bis 1,5 simuliert. Mit ihr auf der Nase sollen die Jugendlichen eine gestrichelte Linie entlang gehen – oder es zumindest versuchen, denn kaum ein Schritt trifft die Linie. Zudem gilt es, einen kleinen Ball auf einen Kegel zu platzieren, ein schwieriges Unterfangen. Eine Erfahrung, die nachhaltiger ist als jeder eindringliche Vortrag, meinen die Initiatoren und setzen auf diese Erfahrung bei den Jugendlichen.

Der „Klarsicht“-MitmachParcours der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der finanziell unterstützt vom Verband der Privaten Krankenversicherungen, ist im Bundesgebiet 22 Mal unterwegs. Für jeden Landkreis hat er pro Jahr zwei Termine parat, umso glücklicher schätzten sich die Riedlinger, ihn „an Land gezogen“ zu haben. Geschulte Moderatoren begleiten ihn, in Riedlingen unterstützt von Psychologie-Studentinnen im zweiten Semester der Universität Ulm. Mit vor Ort waren neben der Schulsozialarbeiterin auch die Präventionslehrer, Martina Pricci für die Realschule, Philipp Lindheim für die Gemeinschaftsschule.

Sisha rauchen als Problem

Zum Pressegespräch kamen zudem deren Schulleiter Martin Romer und Bürgemeister Marcus Schafft, der als drittes Problem das Sisha rauchen einstuft, wobei er beim Gebrauch der Wasserpfeifen nicht zuletzt auch die Gefahr von Kohlenmonoxiyd-Vergiftungen sieht und hier den Gesetzgeber gefragt sieht, der mehr Klarheit schaffen müsse. Er wie die Lehrkräfte freuten sich über die Möglichkeit der „Erlebnispädagogik“ in Sachen Suchtprävention, von der sich alle mehr Nachhaltigkeit versprechen als die Behandlung des Themas in der Schule. Zudem hätten die Jungen und Mädchen hier weniger Hemmschwellen als in der Schule, um Fragen zu stellen.

Sowohl Heike Küfer als auch Karen Maurer lobten die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der BZgA und die hervorragende Organisation, wobei das Lob erwidert wurde. Was der Schulsozialarbeiterin wichtig ist, thematisierte sie auch bei diesem Termin, ihre Aufforderung an die Schülerinnen und Schüler: „Passt aufeinander auf“. Bessere Voraussetzungen dafür – beziehungsweise „Klarsicht“ – dürften sie jetzt haben.