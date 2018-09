Mit dem Tablet zur Ausbildungsreife

Der Einsatz von Tablets in der Wirtschaftsoberschule in Riedlingen ist ein Erfolgsmodell. Hochmotiviert sind diese Schüler mit Berufsabschluss und Lernziel Abitur sowieso. Jetzt soll der Einsatz von E-Learning auch bei jenen mehr Motivation befördern, die aus verschiedenen Gründen bislang keinen Hauptschulabschluss geschafft haben. 15 bis 30 Jahre sind sie alt. Viele, aber nicht alle haben einen Migrations-Hintergrund, sind kurz oder auch schon länger in Deutschland, haben sprachlichen Nachholbedarf. Und manchmal fehlt es einfach nur an Motivation und Disziplin.

Ihnen allen soll ein neues Schulmodell helfen: die „duale Ausbildungsvorbereitung“. Jugendliche, die nach dem Besuch der allgemeinbildenden Schule noch Förderbedarf haben, sollen in dem neuen einjährigen Bildungsgang zu einer Ausbildung geführt werden. Mithelfen soll dabei die Einbindung von Betriebs-Praktika. Die Betriebe dafür müssen sich die jungen Leute selber suchen, werden dabei aber von einem „AVdual-Begleiter“ unterstützt. Einmal pro Woche gehen sie arbeiten. Von den drei Profilen der Schule hauswirtschaftlich, gewerblich, kaufmännisch müssen bis zum Schuljahresende zwei belegt werden, auch im Hinblick auf die Ausbildungsreife.

Und: Es ist eine Ganztagesschule, um das Zeitmuster der Arbeitswelt abzubilden. Dazu gehört auch, dass man gemeinsam mit dem Lehrer zum Mittagessen in die Cafeteria im Kreisgymnasium geht. Manchmal begleiten mehrere Kollegen die jungen Leute, sagt Matthias Kugler, der an diesem Tag diese Aufgabe übernimmt, denn er ist der Mann, der am SZ-Besuchstag 15 Jungen und Mädchen in die Welt des Umgangs mit den Tablets einführen soll. Die ist den Jugendlichen nicht fremd. Bei manchen huschen die Finger sehr flink über die Schaltfläche und sie haben keine Not, Fotos zu versenden.

Individualisiertes Lernen

Die Tablets gehören mit zur Pädagogik des individualisierten Lernens. Die Gruppe ist sehr heterogen, stellt Kugler fest – von ihrer geografischen, ihrer kulturellen und ihrer bildungsmäßigen Herkunft. Dem soll beim Unterrichten mit digitalen Medien Rechnung getragen werden. Nicht nur er verspricht sich durch den Einsatz von Tablets eine größere Motivation, gehöre der Umgang mit ihm für viele doch zur Lebenswelt. Mit spielerischen Elementen sollen Lerninhalte interessanter gestaltet werden, in der Hoffnung, dass die Schüler und Schülerinnen länger dran bleiben, „weil sie nicht merken, dass es Unterricht ist“. Möglich ist dank der digitalen Medien auch ein Niveau differenziertes Lernen, das auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der jungen Leute eingeht. Lerninhalte sind hinterlegt und können über QR-Codes abgerufen werden. Eine digitale Diagnose erleichtert zudem den Lehrern die Korrektur. Auch eine digitale Lern-Rückmeldung ist möglich.

Vertrauensvorschuss

Die Tablets werden den Schülern von der Schule zur Verfügung gestellt. Sie nehmen sie mit nach Hause. Kugler spricht von „Vertrauensvorschuss“, wobei die Regeln mit dem Umgang damit zuvor erörtert worden sind. Er erkennt darin auch eine gewisse Medienerziehung.

Der Landkreis als Schulträger und ein Budget vom Land für die Modellschule machen es möglich. Aufgerüstet wurde das Schulgebäude mit der nötigen Infrastruktur, wie W-Lan und Beamer-Anbindung. „Wir wissen das zu schätzen“, betont der Lehrer.

Der Einsatz der digitalen Medien erlaubt zudem eine offene Lernzeit, in der die Schüler eigenständig Aufgaben bearbeiten können. Dies ermöglicht zum Beispiel, jene mit Defiziten in der deutschen Sprache zur Sprachförderung aus dem Klassenverband herauszunehmen. Darin sei die Schule sehr, sehr gut aufgestellt, vermerkt Werner Hudjera, in Riedlingen als „Schulverantwortlicher“ zuständig für die neue Schulart AV-dual. In ihr werden die Schüler zusammengefasst, die bislang das Berufsvorbereitungsjahr und das Berufseinstiegsjahr besucht und die Vorqualifizierung Arbeit und Beruf absolviert haben. Rund 40 junge Leute profitieren derzeit von dem Schulmodell, das für einige auch eine „zweite Chance“ bedeutet, so Kugler.

Nach der Einführung in die Tablets sollen sie eine interaktive Vorstellungsmappe über ihre Schule erstellen. Und schon schwärmen sie in alle Richtungen aus, fotografieren, was ihnen für die Präsentation wichtig erscheint: die Schulgebäude, den Brunnen davor, den Getränkeautomaten, Schulflure, aber auch die Fotogalerie der Lehrer und natürlich sich selber. Kugler setzt dabei auf „Selbstwirksamkeit“, aus der Erfahrung heraus, dass sich die Jugendlichen im Tun ganz anders mit dem Stoff befassen, als wenn sie nur konsumieren.

Er sieht den Schulversuch im Doppelpack positiv, auch was die Erfolgsquote anbelangt. Und auch Werner Hudjera betont, man setze große Hoffnungen darauf, mehr Jugendliche in Lohn und Brot zu bringen und sie fit für eine Ausbildung zu machen. Den Einsatz der Tablets nennt er einen „Hauptgewinn“.