Mit dem Ferienprogramm zum Heimspiel des VfB

In der Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart am Samstag, 3. September, den FC Schalke 04 (Anstoß: 15.30 Uhr). Das Riedlinger Kinderferienprogramm bietet die Möglichkeit, bei diesem Spiel im Stadion zu sein.

Im vergangenen Heimspiel gegen den SC Freiburg fehlte den Stuttgartern die letzte Konsequenz gefehlt, um das 0:1 in einen Sieg umzuwandeln. Fußballerisch habe der VfB aber auch im dritten Spiel der neuen Saison überzeugt, heißt es in der Mitteilung. Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, höhere Passquote, mehr Zweikämpfe gewonnen: Auf dem Blatt wäre das Baden- Württemberg-Duell in der Mercedes-Benz-Arena an den VfB gegangen. Doch am Ende stand aus Sicht der Stuttgarter ein 1:0 für die Gäste aus Freiburg auf der Anzeigentafel.

Das gilt es nun in den nächsten Spielen zu korrigieren, sagte VfB-Trainer Matarazzo. „Mit der Punktausbeute sind wír unzufrieden. Deshalb geht es darum zu schauen: Wie können wir noch besser sein? Wie bekommen wir noch mehr Abschlussstärke und Torchancen? Wie stabilisieren wir unser Defensivverhalten? Das Team richtet den Blick nun auf die nächsten Aufgaben am Sonntag in Köln und zu Hause gegen Schalke 04.

Das Heimspiel gegen Schalke ist ausverkauft, doch über das Riedlinger Ferienprogramm gibt es die Gelegenheit, im Stadion zu sein. Ernst Kopp, Organisator der Fußballausfahrten, hat für das Spiel wiederum Karten vom VfB erhalten. Die Plätze sind – wie gegen Freiburg– in der Untertürkheimer Kurve im Block 74 B direkt an der Eckfahne beziehungsweise wegen der Umbaumaßnahmen der Haupttribüne am Spielertunnel. Kindertickets gibt es auch in Reihe 1 direkt am Spielfeldrand.

Die Fahrt nach Stuttgart erfolgt mit Bus ab Riedlingen, Stadthalle. Abfahrt ist um 11 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt unmittelbar nach Spielende. Im Preis enthalten sind Eintritt und Busfahrt. Folgende Preise wurden festgesetzt: Kinder bis einschließlich 13 Jahre zahlen 45 Euro, Jugendliche und Rentner ab 65 Jahre 55 Euro und Erwachsene 65 Euro. Weitere Infos und Anmeldungen bei Ernst Kopp, Telefon 0171/10 631.