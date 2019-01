Mit dem Bus zum Musical ins Theater Ulm

Die Inhaber eines großen Abonnements und Theaterfreunde, die ihre Karte im freien Verkauf erworben haben, fahren am Mittwoch, 23. Januar, zu „My fair Lady“. Das Buch und die Liedtexte in deutscher Sprache stammen von Alan Jay Lerner. Ein Bus hält in Zwiefalten an der Mauerstraße um 18 Uhr, in Daugendorf an der Bushaltestelle B312 um 18.10 Uhr, in Riedlingen in der Grabenstraße um 18.15 Uhr, in Unlingen an der Bushaltestelle um 18.20 Uhr und in der Ortsmitte gegenüber dem Gasthaus Sonne um 18.22 Uhr. Die Bus-Linie über Bad Buchau fährt zu der gewohnten Zeit: Halt in Dürnau an der Buchauer Kreuzung um 18.20 Uhr, Abfahrt in Bad Buchau an der Haltestelle Hauptstraße um 18.28 Uhr.