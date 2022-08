Mit dem Alb Guide zur Batnight Nacht

Eine Familienerlebnistour führt zu Graf Dracula, auf die nächtliche Fledermauspirsch, um Fledermäuse zu beobachten. Termine sind am 6., 13. und 20. August. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr in Zwiefalten Peterstor. In Zwiefalten haben die Fledermäsue gute Jagdgebiete, heißt es in einer Medienmitteilung. Zum Belauschen der Ultraschall-Jagdrufe der Fledermäuse haben die Organisatoren einen Bat-Detektor mit debei. Dieses Fledermaus-Suchgerät macht die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Ortungsrufe hörbar. Eine Anmeldungist erforderlich und möglich bei Maria Tittor unter E-Mail Hausaachtalblick@gmx.de oder Telefon 0172 / 637 4863. Erwachsene müssen ihre begleiten. Kinder und Erwachsene zahlen jeweils acht Euro.