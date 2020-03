„Mit Camostat könnte man Menschenleben retten“

Das kleine und junge Pharmaunternehmen Vektor Pharma Therapeutic Films mit Sitz in Uttenweiler beschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung von Medikamenten, die mit Hilfe von besonderen Pflastern über die Haut verabreicht werden. Zudem analysiert es pharmazeutische Stoffe und bietet Dienstleistungen für Produktfreigaben von Arzneimitteln an. Thomas Beckert, Geschäftsführer von Vektor Pharma, erzählt im Gespräch mit SZ-Redakteur Kai Schlichtermann, warum das Unternehmen einen Stoff in Deutschland testen kann, der möglicherweise wirksam gegen das Coronavirus ist.

Welchen Beitrag kann Ihr Unternehmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland leisten?

Thomas Beckert: Ein Team von Mitarbeitern namhafter deutscher Institute hat vor Kurzem Versuche durchgeführt, um den Mechanismus aufzuklären, mit dem Covid 19 in Zellen eindringt. Sie stellten zugleich fest, dass es in Japan ein zugelassenes Arzneimittel gibt, das diesen Mechanismus unterbrechen kann. Der Wirkstoff des Mittels: Camostat mesylate. Derzeit versuchen wir den Wirkstoff des japanischen Arzneimittels zu beschaffen, der vorwiegend in China und Japan hergestellt wird. Unser Ziel ist es, Camostat mesylate zu analysieren und dann technisch auf seine Eignung zu prüfen und für die Entwicklung einer Arzneiform zu nutzen.

Wie schnell könnte man diesen Wirkstoff oder das Fertigarzneimittel in Deutschland verfügbar machen?

Der formale Zulassungsweg würde in Europa wahrscheinlich mindestens zehn Jahre dauern, weil der Wirkstoff in der EU nicht zugelassen ist. Ein Fertigarzneimittel mit Camostat mesylate ist aber bereits seit zehn Jahren in Japan zugelassen. In Japan, Australien, der EU und neuerdings auch in den USA gelten ähnliche Standards der Arzneimittelzulassung. Das bedeutet, dass der Wirkstoff in Japan nach ähnlichen Standards wie in der EU getestet wurde. Entscheidend ist, dass die herstellenden Unternehmen nach strengen Regeln produzieren, die in Deutschland gelten. Der Import des Fertigarzneimittels aus Japan wäre allerdings in größeren Mengen zur Anwendung an Patienten nur mit einer Sondergenehmigung der deutschen Behörden möglich.

Welche Rolle könnte Ihr Unternehmen nun bei der Entwicklung eines solchen Medikaments spielen?

Der Import des Wirkstoffes für technische Zwecke, also zu Versuchen, um daraus ein Arzneimittel herzustellen, ist umgehend möglich. Wir haben zu analytischen Testzwecken, also auf keinen Fall zur Anwendung am Menschen, eine kleine Menge Wirkstoff in nicht-pharmazeutischer Qualität bestellt und warten auf eine Lieferung. Wir können uns vorstellen, dass man den Wirkstoff in Deutschland besonders kritisch untersucht und rasch eine Art Vorqualifizierung eines Herstellers vornimmt: also Herstellungsprozess genau anschauen, Mängel notieren und Risikobetrachtung durchführen. Das setzt natürlich eine enge Abstimmung mit den Behörden voraus und vor allen Dingen auch einen geeigneten Hersteller. Mit Pulver befüllte Kapseln dürfen wir derzeit nicht selbst fertigen. Allerdings dürften wir Arzneimittel importieren, prüfen und für den Markt freigeben, wenn das Produkt in der EU zugelassen wäre.

Was müsste Vektor Pharma in Deutschland noch prüfen?

Die Unterschiede der Standards könnten Ärzte und Apotheker anhand einer Risikoanalyse herausfinden. Bei positivem Ergebnis wäre zu prüfen, ob das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine beschleunigte Zulassung ermöglichen würde. Die zu importierenden Arzneimittel müssen zugelassen werden. Dazu sind klinische Studien erforderlich. Wenn es sich um einen in der Europäischen Union neuen Wirkstoff handelt, sind diese sehr umfangreich, teuer und langwierig.

Glauben Sie an einen Erfolg Ihres Vorhabens?

Ich möchte klar differenzieren, dass wir uns mit Camostat nicht beschäftigen, weil wir dies als unseren Kernbereich mit hoher Profitwahrscheinlichkeit sehen. Weit überwiegend beschäftigen wir uns mit nicht-Corona Wirkstoffen. Camostat scheint aber „liegenzubleiben“, möglicherweise weil zu große regulatorische Hürden existieren. Deshalb kümmern wir uns darum. Ich halte es sehr wohl für möglich, dass an der Studie der renommierten deutschen Institute zu Camostat etwas dran ist, und man damit Menschenleben retten kann.

Vektor Pharma wurde 2009 gegründet. Welche Rolle hat die Wahl des Standorts Uttenweiler gespielt?

Mittlerweile sind wir am Standort Uttenweiler sehr stark verwurzelt, durch unterschiedliche Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und die Unterstützung durch die Gemeinde. Uttenweiler wählten wir aufgrund der Bäckerei Traub aus. Der Bruder eines Gründers ist dort Bäcker und hat uns 2009 über den Leerstand neben der Bäckerei informiert. Da sind wir jetzt immer noch.