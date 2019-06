Mit 98 noch kein bisschen rostig

Der Motor-Sport-Club hat am Sonntag die fünfte „Tour de Riedlingen“ für Oldtimer und Youngtimer veranstaltet. Die 120 Kilometer Strecke startete an der Stadthalle und Ziel war der Marktplatz – dort gab es zwei ganz besondere Gäste zu sehen.

98 Jahre alt und kein bisschen rostig: Josef Braun steigt fit wie ein Turnschuh mit Melone auf dem Kopf in den ersten Kleinwagen von Peugeot „Bébé“ – aber nur als Beifahrer. Die Gemeinsamkeit von Braun und „Bébé“: das Baujahr 1921. Vom Rathaus Riedlingen fahren Jose Braun und Chauffeur Mike Stapel in dem Oldtimer den kurzen Weg zum Marktplatz – das Ziel der 36 Starter der Rallye. Der ehemalige Fahrlehrer hat ein Händchen für Senioren und organisiert ein Treffen beim Stammtisch in der Gaststätte „Metro“. „Ich habe mitbekommen, dass Josef Braun Geburtstag hatte und dann fiel mir ein, dass mein Vater ja ein Auto hat, das genauso alt ist – deshalb dachte ich mir, das wäre eine schöne Aktion für die Rallye“, erklärt der TÜV-Prüfer aus Ofterdingen.

Josef Braun ist ein echter Riedlinger. Er ist im Bräuhaus in Riedlingen auf dem Sofa geboren worden. Er ist der älteste unter drei Brüdern und einer Schwester – der einzige der noch lebt. Den Führerschein hat er mit 19 gemacht – der Flugschein war automatisch dabei –, und sein allererstes Auto war ein Opel.

Fleißig war Braun allemal: Der gelernte Bauschlosser hat zweimal umgeschult, zum Maschinenschlosser und später zum Flugmotorenschlosser. Was ihm im Krieg geholfen hat: „Es hat mir das Leben gerettet, dass ich auf dem Boden geblieben bin. Alle meine Kameraden mussten in die Luft – ich musste die Flieger richten.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg und seiner Gefangenschaft hatte ein Kumpel ihn zu einem Geburtstag eingeladen, wo er seine künftige Frau kennenlernte. „Sie konnte tanzen, und ich konnte es auch, zusammen waren wir das perfekte Team. Auch dann, als wir dann ein Paar waren.“

Seine Liebste hatte freilich andere Pläne, denn sie wollte ihn eines Tages verlassen – weil sie keine Kinder bekommen konnte. Das allerdings hielt Braun nicht auf und er heiratete die Griechin. 58 Jahre waren die beiden verheiratet – im Alter von 83 Jahren ist sie gestorben.

Ein echter Renner

Etwa 74 Jahre lang war Braun Mitglied in der Stadtkapelle und spielte Saxofon, Trompete und Klarinette, zudem war er viele Jahre im Seegelverein. Vor zwei Jahren ist der 98-jährige dann in ein Altersheim in Riedlingen mit eigenem Zimmer gezogen.

Der erste moderne Kleinwagen von Peugeot Typ 69 „Bébé“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Konstrukteur Ettore Bugatti 1912 gebaut – ein echter Renner, denn bis 1916 verkauften die Franzosen über 3000 Fahrzeuge und 3500 wurden produziert. Der Kleinwagen ist im Besitz des Autohauses Stapel und wurde 1921 gebaut. Er hat einen Hubraum von 667 Kubikzentimetern, vier Zylinder, einen Vier-Takt-Motor und ganze zehn PS.

Der Motor-Sport-Club (MSC) Riedlingen im ADAC wurde 1962 gegründet, heute hat er rund 100 Mitglieder. Zum fünften Mal hat der Verein die „Tour de Riedlingen“ organisiert und war mit dem Verlauf der Tour zufrieden. Und auch bei den Fahrerteams war die Strecke beliebt. Nach anfänglichen Regenschauern spielte schlussendlich auch das Wetter mit: 24 Grad – und eitel Sonnenschein.