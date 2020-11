Mit 85 noch viele Pläne

85 Jahre alt wird Josef Martin am Mittwoch – und zeigt sich kommunal- und sozialpolitisch aktiv wie eh und je und voller Pläne für eine gute Zukunft alter und hilfsbedürftiger Menschen im Raum Riedlingen.

Das barrierefreie Wohnen ist ihm nach wie vor ein Herzensanliegen. Dabei konnte die von ihm anvisierte bürgerschaftliche Baugenossenschaft zur Erstellung entsprechender Gebäude nicht so zügig umgesetzt werden, wie er es sich vor fünf Jahren zu seinem 80. Geburtstag vorgestellt und gewünscht hatte. Die Schwierigkeit dabei: die mühsame Suche nach Personen, die sich in ihr als Vorstand und Aufsichtsrat einbringen, wobei die Corona-Pandemie hierbei nicht förderlich war.

Jetzt aber glaubt Martin, auf einem guten Weg zu sein und ihre Gründung bald in Angriff nehmen zu können. Das Gründungsgutachten ist vorbereitet, der Entwurf der Satzung steht. Der nächste Schritt ist die Beauftragung des Genossenschaftsverbandes, der das Prüfungsgutachten erstellt. Spenden dafür hat er zu seinem 80. Geburtstag erbeten und auch erhalten. „Das Geld ist geparkt für diesen Zweck.“ Martin bezeichnet sich als „hoffnungsfroh, dass wir das hinkriegen“. Es ist ein großes Vorhaben, wird doch mit einem Bauvolumen von rund sechs Millionen Euro gerechnet, wovon vor dem Start mindestens ein Drittel, besser die Hälfte als Genossenschaftsanteile gezeichnet sein müssen. Er hat auch schon verschiedene Grundstücke im Blick und kann auf die Unterstützung der Stadt zählen.

Besonderen Herausforderungen in den vergangenen Monaten zu begegnen hatte die Seniorengenossenschaft Riedlingen, deren Initiator, Begründer und Vorsitzender Josef Martin ist. Das Corona-Virus bedingte im Frühjahr eine vorübergehende Schließung der Tagespflege, inzwischen dürfen die Räumlichkeiten nur zu 50 Prozent belegt werden. Man sei bestrebt, das Angebot aufrecht zu erhalten, so Martin. Finanziell greift hier ein Rettungsschirm der Krankenkassen, die den Ausfall von Einnahmen mittragen. Allerdings läuft dieses Programm zum Ende des Jahres aus. Für die Fachkräfte könne bei Bedarf Kurzarbeit beantragt werden. Für die bürgerschaftlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen gebe es keine Möglichkeiten des Ausgleichs. Was den Vorsitzenden bedrückt: Die Nachfrage nach hauswirtschaftlicher Versorgung ist groß, doch fehlt hier – gerade auch in Corona-Zeiten – das entsprechende Personal.

Das Interesse am Modell der Seniorengenossenschaft ist ungebrochen, unterstreicht Martin. Gerade erkundigt sich eine Gemeinde aus dem Raum Tübingen nach dem bürgerschaftlichen Miteinander, auch aus dem Raum Flensburg wurde er angefragt. Telefonisch oder per Videokonferenz berät er hier und denkt, dass auch nach Corona diese Art der Kommunikation vermehrt eingesetzt wird. Unabhängig davon will er die digitale Kompetenz der Mitglieder der Seniorengenossenschaft fördern, gerade in diesen kontaktarmen Zeiten und Mut machen, sie auszuprobieren. Hier kommt die neu gegründete Senioren-Akademie ins Spiel, in der sich Martin ebenfalls engagiert. Das Know-how soll vermittelt werden, damit die Technik eingerichtet werden kann, um zumindest per Video kommunizieren zu können und nicht isoliert zu sein.

Sein Geburtstag wird ebenfalls per Videokonferenz gefeiert, verrät der Jubilar, zumal eine Familienfeier ja nicht stattfinden kann. Seit mehr als einem Jahr und damit lange vor Corona sei sie im Familienkreis eingeführt worden, zumal seine Angehörigen weit verstreut in ganz Deutschland leben.

Im nächsten Jahr kann Martin auf eine 50-jährige Zugehörigkeit zum Riedlinger Gemeinderat zurückblicken. Lange stand er hierbei der SPD-Fraktion vor. Bei der letzten Wahl hat sich die Partei mit den Freien Wählern zusammengetan und die Bürgerliste gebildet. Auch ihr Sprecher ist er. Klima und Zusammenarbeit im Gemeinderat beurteilt er positiv, vor allem was seine Fraktion anbetrifft, aber auch der Fraktionen untereinander. Er habe das Gefühl, „dass wir auf einem guten Weg sind“.

Zuversichtlich zeigt er sich zum Thema Gesundheitszentrum. Wichtig sei gewesen, dass die medizinische Versorgung ausgebaut werden könne. „Wenn die Ärzte das in eigener Zuständigkeit machen, ist das auch ein Weg“. Auch zum Stadthallen-Areal äußert er sich und unterstreicht seine Position: Es müsse gewährleistet sein, dass eine Stadthalle weiterhin zur Verfügung stehe. Erst danach könne man über weitere Nutzungen nachdenken. 1989 zum ersten Mal in den Biberacher Kreistag gewählt, hat es ihm im vergangenen Jahr knapp nicht mehr in das Gremium gereicht.

Josef Martin kann auf eine ganze Reihe von Ehrungen zurückblicken: so auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande, die Bürgermedaille der Stadt Riedlingen, die Ernennung zum Ehrensenator der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen für sein berufsständisches Engagement. 39 Jahre war der Agrar-Diplom-Ingenieur als Fachberater und auch Verwaltungsleiter am Landwirtschaftsamt in Riedlingen tätig, bevor er als Oberamtsrat 1997 in den Ruhestand ging, in dem er sich so umfassend engagiert. Und das nicht nur auf der lokalen Ebene, sondern auch im Landkreis zum Beispiel als Sprecher des Netzwerkes Ehrenamt und auf Landesebene als Mitglied des Kernteams bürgerschaftliches Engagement beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement/Seniorengenossenschaften.