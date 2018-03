Minister- und Regierungspräsident rutschen ab

Nach dem Medien- und Politikerauflauf der vergangenen Jahre, der beim Froschkutteln kurz vor der Landtagswahl 2016 seinen Höhepunkt erreichte, erwartet die Zunft dieses Jahr ein deutlich ruhigeres Froschkuttelnmahl. Die Promidichte“ ist geringer, „wir sind unter uns“, sagt Zunftsprecher Christoph Selg.

Natürlich hat, wie seit vielen Jahren schon, Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Kommen nach Riedlingen am Fasnetsdienstag angekündigt. Kretschmann ist seit seiner Zeit im damaligen Internat St. Gerhard in der Riedlinger Fasnet verwurzelt und hat auch den kleinen Froschkuttelorden für 25. malige Teilnahme bereits erworben. Den hat er auch stolz und für alle sichtbar bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst in Aachen, die in der ARD übertragen wurde getragen. In seiner Rede hat er auch über die Gole-Zunft „von seiner Zunft“ gesprochen. Im Gegensatz zum Orden in Aachen erhalte man den Froschkuttelorden, wenn „man 25 Mal die Kutteln frisst“. Dieses Jahr soll ein weiteres Kuttelmahl für Kretschmann folgen.

Ihm zur Seite sitzt ein weiteres Mal Regierungspräsident Klaus Tappeser, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal der Traditionsveranstaltung beigewohnt hat. Auch Sparkassenpräsident Peter Schneider ist ein alter Bekannter auf der Fasnet in Riedlingen. Erstmals hingegen sitzt der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit am Prominententisch.

Rund 300 Männer werden wieder im Rathaussaal erwartet. Und wie immer werden ihnen Froschkutteln, Wecken, ein halber Liter Wein sowie feingeistige oder auch deftige Vorträge serviert. Auch das Gole-Lied darf zu Beginn natürlich nicht fehlen.

Für den Narrenball am Donnerstag, 8. Februar, und den Zunftball am Sonntag, 11. Februar, (gleiches Programm) in der Stadthalle gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Die Karten kosten 10 Euro für Mitglieder und 12 Euro für Nicht-Mitglieder. Die Karten können unter der Handynummer 0171/6048803 reserviert werden.