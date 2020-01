Metall- und Elektro-Info-Truck macht Halt in Riedlingen

Der große InfoTruck der Metall- und Elektroindustrie dreht seine Tour durch die Region. Am Montag, 27. Januar, macht er ab 8.30 Uhr Station an der Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen.

Der Info-Truck hält in seinem Inneren auf zwei Ebenen viele Exponate bereit, an denen die Besucherinnen und Besucher Dinge selbst ausprobieren können. Begleitet wird der Truckeinsatz von einem Beraterteam, das für Fragen zur Verfügung steht. Wer sich über offene Ausbildungsstellen in der Region informieren will, kann dies an den Terminals des Trucks tun.

Neben anspruchsvolleren Berufen, die eine dreieinhalbjährige Ausbildung erfordern, gibt es auch die Möglichkeit, mit einer zweijährigen Ausbildung in einzelnen Berufsbildern einen Abschluss zu erzielen. Darüber hinaus bieten viele Betriebe Plätze für ein duales Studium an.

Der Anteil der Frauen, die sich für einen Mint-Beruf (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) entscheiden, ist zwar in den vergangenen Jahren gestiegen, insgesamt ist die Zahl weiblicher Mint-Fachkräfte aber immer noch gering. „Wobei im Umgang mit Technik schon lange keine große körperliche Kraft mehr erforderlich ist“, gibt Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm, zu bedenken. Vielmehr komme es auf Ideen, Spaß am Tüfteln und Teamfähigkeit an.