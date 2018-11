Menschengeschichten aus vergangener Zeit

Ein großer Umschlag steckt im Briefkasten. Darin die Jahresgabe 2018 des Altertumsverein 1851 Riedlingen, Winfried Aßfalgs jüngstes Werk: „Damals in Riedlingen – Die Menschen.“ Druckfrisch. Eingeschweißt. Darin: 160 Seiten, zahlreiche Abbildungen, viele längere und kurze Texte in 13 größeren Kapiteln. Ansprechend aufgemacht, mit je einem großformatigen Schwarz-Weiß-Foto in den Innenseiten des Einbandes: im vorderen Vorsatz eine Familie um den Esstisch mit ernstem Blick zum Fotografen, im hinteren der Gasthof zum Paradies mit der davor aufgereihten Familie um 1900. Es ist die 15. von Winfried Aßfalg herausgegebene Jahresgabe, der Folgeband des Damals-Buches über Mauern, Türme und Tore.

Beim ersten Durchblättern stößt der Leser des fast quadratischen Bandes – meist ist er auch Mitglied des Altertumsvereins – auf interessante Überschriften, bleibt der Blick an einer der 212 Abbildungen hängen. Vom Wirtshaus handelt eines der längeren Kapitel. Darin auch eine Aufstellung aller 31 Wirtschaften mit ihren Wirten zwischen 1784 und 1794, die als Taufpaten eingetragen wurden. Und Aßfalg schreibt dazu: „Die Berufsgruppe der bekannten Wirtsleute stellte prozentual die größte Zahl der Taufpaten. So gesehen war das soziale Ansehen der Wirtsleute beachtlich.“ Auch eine Originalseite der Riedlinger Zeitung ist abgebildet, in der 1848 die Bierqualität der Riedlinger Brauer beurteilt wird. Zahlreiche amüsant zu lesende „Wirthausgeschichten“ aus Ratsprotokollen zwischen 1687 und 1805 füllen die folgenden Seiten.

Die Auswanderung wird thematisiert, die Armut, die Solidarität. Auf Seite 90 heißt es dann: „Das große Problem in der Stadt war die Hygiene in Häusern, auf den Straßen und Plätzen.“ Auch die wird ausgiebig behandelt. Auf dem Foto der folgenden Seite etwa ist eine der noch 2017 vorhandenen Außentoiletten mitten im Städtle zu sehen. Im Kapitel über das Heiraten ist eine Mitgift aufgelistet von der „Sackuhr“ bis zu den „Bettziechen“, jedes Taschentuch, jeder Handschuh, jedes Hemd, mit dem jeweiligen Wert, ebenso die eingebrachten Immobilien.

Im Abschnitt „Kindheit“ ist die Situation der Schulen und Schüler ausführlich dargelegt. „Mein größter Wunsch sey Unterricht“ steht auf Seite 40 mit dem Gedicht dazu auf dem Original-Schönschreibblatt des Nepomuk Gramm von 1807 mit der entsprechenden Transkription. Auch die Lage der Lehrer wenige Seiten weiter lässt schmunzeln, macht nachdenklich.

Zahlreiche der Abbildungen sind die Abdrucke von Schriftstücken im Original aus dem Besitz des Museums oder verschiedenen Gemeinde-, Pfarr-, Privat- oder Vereinsarchiven. Interessant sind die Fotografien von Teilen aus der Stadt – von früher und von heute. Auf Seite 149 im Kapitel der „Versorgung des Einzelnen“ sind mehrere Geschäftshäuser abgebildet aus der Zeit um 1900. Einige der Gebäude sind aus heutiger Sicht zu erkennen, andere nur dem Namen nach bekannt. Auch die auf dieser und der vorhergehenden Seite ausgewiesenen Preise von Nahrung, von Kleidung und sonstigen Artikeln sind aufschlussreich, besonders im Vergleich mit den Beispielen für Löhne.

„Irgendwann ist Fass voll“

Seit mehr als 35 Jahre, sagt Winfried Aßfalg, sammle er Material zu verschiedenen Themen in Archiven, transkribiert, kopiert und archiviert es in inzwischen über 30 Ordnern und im PC. „Und irgendwann ist das Fass voll“, erklärt er schmunzelnd; dann werde das Informationsmaterial zu einem Thema zusammengetragen, in Form und Struktur gebracht, dazu das Bildmaterial gesucht. „Das Spannende für mich ist die Umsetzung der Idee in ein fertiges Konzept“, ergänzt er. Das sei ein „Spielen“ am PC, bis eine ihm zusagende Form gefunden sei – vom Titel bis zum Schlusspunkt. Die technische Unterstützung erhalte er dann von der Druckerei Schirmer in Riedlingen.

„Ein exklusives Geschenk für die Mitglieder des Altertumsvereins“, nennt Aßfalg das Buch, „weltweit verteilt“ an die etwa 800 Mitglieder. Im näheren Umfeld übernehmen Mitarbeiter des Altertumsvereins diese Aufgabe; dennoch müssten etwa 400 Exemplare verschickt werden, innerhalb Europas und bis in die USA. Wer sich in diesem Jahr noch entscheide, Mitglied des Vereins zu werden, auf den könne solch ein Buch noch warten.

Und sein Tipp zum Lesen des neuen Bandes? „Die Kapitel sind selbstständig.“ Jeder könne sich ein Thema herauspicken; das Lesen von vorne bis hinten in der angegebenen Reihenfolge sei nicht notwendig. Das Schicksal der Frauen sei ein ihm wichtiger Abschnitt: „Das beschäftigt mich von Anfang an. Es ist schon dramatisch, wie es den Frauen erging.“