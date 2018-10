Menschen zum Lächeln gebracht

Flüsterwesen waren unterwegs am verkaufsoffenen Sonntag in Riedlingen, aber auch Geschichten-Erzähler und kleine und große Musikanten. Mit den vielen Sonntags-Bummlern vereint, sangen sie zum Finale „Freude schöner Götterfunken“ und stellten fest: „Alle Menschen werden Brüder“. Und nichts hätte besser zu dem Riedlinger Koffertheater mit seiner internationalen Besetzung gepasst, das dazu eingeladen hatte.

Kinder und Jugendliche empfingen auskunftsfreudige Menschen am Zwiefalter Tor und animierten sie, in Stichworten eine Geschichte anzureißen. Die Worte wurden von einer ganzen Schar fantasievoll in Zeitungsseiten gekleideter Mädchen und Buben in einem geheimnisvollen Ordner in die Donaustraße getragen, tänzelnd, immer ein Lied auf den Lippen und mit fröhlichen Mienen.

Und so zauberten sie auch ein Lächeln auf die Gesichter der Passanten, an denen sie vorbeizogen, um sich in dem mit vielen Stühlen ausgestatteten Raum zu versammeln. Dort galt es, aufmerksame Zuhörer zu unterhalten, die in ihren Nationalitäten genauso bunt gemischt waren wie sie selber. Unter ihnen war auch Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft mit Sohn Claudius.

Harfen- und Geigenklänge oder auch Trommelschläge begleiteten die Geschichte, die sich aus den Stichworten in der blühenden Fantasie von Gisela O’Grady-Pfeiffer – Organisatorin und Leiterin des Koffertheaters – und Elias Prinz entwickelten. So wurde aus der Französisch-Klassenarbeit, die ein Feueralarm verhinderte, eine Abitur bestimmende Klausur, vor der nur die Feuerwehr rettete und die Möglichkeit schuf, zum Flohmarkt zu gelangen.

Und die Begegnung zwischen Holly und dem Delphin an Irlands Küste geriet zur Liebesgeschichte zwischen dem Tier und der Riedlingerin, die leider keine mit Wasser gefüllte Plastiktüte bei sich hatte, in die das Tier passte, weshalb sie sich auf ihm als Meerjungfrau auf die Donau nach Riedlingen „navigieren“ ließ. Ob sie je angekommen sind? Das ließen auch die Geschichten-Erzähler offen.

Klar wurde jedoch bald, welchen Spaß Akteure und Zuhörer an den Geschichten hatten, auch wenn sich seriöse Reporter nicht daran orientieren sollten, denn schon die „Flüsterwesen“ brachten nach der Weitergabe „von Ohr zu Ohr“ letztlich ganz andere Begriffe heraus, als ursprünglich gesagt und die Geschichten hatten eh ihre eigene Entwicklung.

Mit orientalischen Klängen von Bernd Geisler am Zwiefalter Tor begrüßt, wurden Flüsterwesen und ihr Publikum schließlich nach dem fulminanten Beethoven-Chor in den strahlenden Sonntag verabschiedet, nicht ohne die singende Säge gehört zu haben, die Gisela O’Grady-Pfeiffer beherrscht und nochmals eine kleine Geschichte zu hören – jene vom Koffertheater, das ein Haus aus Zeitungen gebaut, Worte gesammelt und sie fröhlich unter die Leute gebracht hat. Nach dem verdienten Applaus an die Akteure hatte sie eine Weisheit parat: „Wo das Glück zu finden ist? Das trägt jeder bei sich, man muss es nur erkennen“.