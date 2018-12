Melodisch, rhythmisch und prägnant

In ungezwungener Atmosphäre haben 26 Nachwuchstalente der Bläserklassen Bernd Buck und Albrecht Streicher von der Conrad Graf-Musikschule vielen Gästen im Festsaal der St. Gerhard-Schule ein vielfarbiges Vorspiel gestaltet. Ohne Scheu, dafür sogar mit technischer Background-Unterstützung zeigten Anfänger und Fortgeschrittene ihre Freude und ihr Können an den Blasinstrumenten. Oft gesellten sich die beiden Lehrer dazu, um den klanglichen Rahmen für Aktive und Zuhörer zu erweitern.

Nach dem fröhlichen Spiel, das bereits während des Einspielens beim Eingang in die Schule durch die Gänge hallte, eröffneten Oliver Schmidt und Jonas Neuburger (Trompete) bei ihrem ersten Vorspiel mit dem frischen „He ho, spann den Wagen an“ den musikalischen Reigen. Lukas Buck berichtete am Tenorhorn munter vom guten König Wenceslas, worauf Michael Baur auf dem gleichen Instrument in guter Verbindung langer und kurzer Tonfolgen das bekannte „Amazing grace“ anstimmte. Dazu passend, melodisch sauber, Jan Eberhard (Trompete) mit dem traditionallen „Worried Man Blues“.

Der Reigen mit Trompeten wurde fortgesetzt mit Eva Haggenmüller, die schon mehrfach am Vorspiel beteiligt war und freudig bewegt eine Burleske von Leopold Mozart präsentierte, Daraufhin stimmten Tim Gräser und Natan Kowalczyk als jugendliches Trompetenduo im Kanon den „Bruder Jakob“ an. Mit sauberen Passagen in verschiedenen Höhenlagen und Bernd Buck am Klavier intonierte Jonas Buck an der Trompete ein Rondo von Tilman Susato, worauf Lennart Volz als erster Posaunist der Vorspielstunde melodisch und rhythmisch prägnant mit vielen kurzen Passagen das Spiritual „Jericho“ vorstellte. Mit sehr beweglichen Tonfolgen, fast schon fetzig, zeigte Alessia Maile (Trompete) ihr Können bei „Spring ragtime“. Mit klaren warmen Tönen meinte Benjamin Döbel am Tenorhorn ganz einfach „Hey, du!“, worauf sein Partner Simon Buck sauber im Rhythmus den „Trumpet Tune“ beisteuerte. Als einziger Musiker am Bariton belebte Kilian Kopf mit „Au claire de la lune“ sicher den Melodienreigen, gefolgt vom Johannes Weber, der als einziger Musikant am Waldhorn mit einem tschechischen Tanzlied munter und bewegt sein Können zeigte. Danach folgte Trompeter Florian Binder mit Wolf Eschers „Trompeter’s delight“. Strahlend hell, klar und flott rhythmisch präzise mit sauberen melodischen Teilen in beachtenswerter klanglicher Einheit hörte man, wohin der Weg beim Trompetenspielen führen kann. Dies gilt in gleichem Maße für seinen Bruder David an der Posaune. Sie haben sich ihre Vorspielstücke selbst ausgesucht, wodurch „Down by the riverside“ als herrlich leuchtendes Duo erklang. Den Abschluss des Musizierens auf Blechblasinstrumenten gestaltete Noah Reiter im Blick auf ein Musikstudium mit einer Gavotte von Jean Philipp Rameau mit sicher und markant ausgeführten Klangfolgen in großem Tonumfang und beträchtlichem Tempo.

Den Reigen der Jungmusiker, die Freude beim Spielen auf Holzblasinstrumenten haben, eröffnete Jolina Holst. Melodisch sauber in flüssiger Wiedergabe stellte sie mit „Donna, Donna“ ein jüdisches Volkslied vor. David Afonin war der erste Musiker am Saxofon. Er lud die Zuhörer mit bewegten dunklen Klängen nach Andalusien ein. Als jugendliches Saxofonduo stellten Charlotte Bauschatz und Selma Quertani, gut aufeinander eingespielt, flott und engagiert den „Riffle Shuffle“ vor. Absolut sauber im Gleichklang, so präsentierten sich Fanny Bailer und Pauline Zoll als zweites Duo am Saxofon mit einer Promenade von John Nijs. Corinna Stöhr an der Klarinette brachte mit hüpfenden Passagen in beträchtlichem Tempo ein Mozart-Duo zu Gehör, worauf Marius Hecht am Saxofon in deutlich erhöhtem Schwierigkeitsgrad „A Foggy Day“ von George Gershwin intonierte. Er lotete das gesamte Klangspektrum seines Instruments aus, indem er auch rhythmisch versetzte Halbtöne in die anspruchsvolle Melodie einzubinden wusste.

Ein inhaltlich und folglich auch zeitlich umfangreiches Vorspiel zeigte, wie viel Freunde die Blasinstrumente in der Musikschule aufzuweisen haben.