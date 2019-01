Mehrkosten durch neue Stellen und Tariferhöhung

Die Personalkosten der Stadt Riedlingen werden im Jahr 2019 auf rund 8,325 Millionen Euro steigen. Dies geht aus dem Haushaltsplanentwurf der Verwaltung hervor. Das ist eine Steigerung um 945 000 Euro im Vergleich zum Planansatz 2018. Hauptamtsleiter Christian Simon führte diese Steigerung auf Tariferhöhungen und auf die vom Gemeinderat genehmigten neuen Stellen im Kindergartenbereich, bei den Hausmeistern und im Bauhof zurück. Er betonte in seiner Rede, dass es von hoher Bedeutung bei der Gewinnung von Fachkräften sei, dass sich die Stadt als attraktiver Arbeitgeber positioniert.

Die Personalkosten der Stadt haben in den vergangenen Jahren deutlich angezogen. 2017 musste die Stadt für Gehälter, Löhne, Besoldung aber auch für Beihilfen und Personalnebenausgaben 6,5 Millionen Euro aufwenden. Für 2018 sah der Plan bereits Kosten von 7,38 Millionen Euro vor und für 2019 ist eine weitere Steigerung auf 8,325 Millionen Euro geplant. Dies ist, laut Plan, eine Erhöhung um 1,8 Millionen Euro in zwei Jahren. 2019 hat die Stadt 146,12 Vollzeitstellen, wenn auch deutlich mehr Mitarbeiter, da einige Mitarbeiter in Teilzeit arbeiten.

Allerdings liegt das Rechnungsergebnis von 2018 niedriger als zunächst geplant. 2018 lagen die Personalkosten bei 6,922 Millionen Euro, was eine Ersparnis von 457 000 Euro im Vergleich zum Plan bedeutet. Ein Grund dafür ist, dass die vier zusätzlichen Stellen im Kindergartenbereich, die aufgrund von gesetzlichen Regelungen und dem erweiterten Angebot genehmigt wurden, erst im Kindergartenjahr 2018/2019 besetzt werden konnten.

Nun sind diese Stellen bis auf eine 0,65 in der Krippe und einer 0,5-Kraft für die Krankheitsvertretung besetzt. Zudem hat der Rat einen Stellenmehrbedarf bei den Hausmeistern von 3,5 Stellen und im Bauhof mit zwei Stellen genehmigt. Zusätzlich sind für das Hallenbad noch 1,5 Stellen bei den Hausmeistern und eine 0,65-Reinigungskraft zusätzlich einzuplanen.

Diese Mehrstellen schlagen sich entsprechend im Haushalt nieder. Zudem schlagen die Tariferhöhungen zu Buche. 2018 erhöhte sich die Entlohnung um 3,3 Prozent und 2019 steigt das Gehalt wie beim Tarifabschluss vereinbart um 3,09 Prozent. „Diese Erhöhung hat eine zusätzliche Auswirkung auf sowohl die Jahressonderzahlung als auch auf die leistungsorientierte Bezahlung“, so Simon. Dementsprechend beträgt die Erhöhung durch tarifliche Regelungen rund 295 000 Euro im Jahr.

In diesem Jahr steht zudem eine interne Neubewertung der Stellen und Aufgaben an, wie Simon darlegte. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im vergangenen Jahr ein Organisationsgutachten für die Stadtverwaltung Riedlingen erstellt, mit dem Ergebnis, dass der „vorhandene Personalkörper auf dem Stand von 2017 richtig ausgestattet war“. Nun gilt es auf der Basis des Orga-Gutachtens einen neuen Aufgabengliederungsplan mit entsprechender Neubewertung von Stellen vorzunehmen. Daraus könnten sich Stellenerhöhungen ergeben, so Simon. Zudem sind Mehrkosten dadurch zu erwarten, dass ein Datenschutzbeauftragter bestimmt werden muss.

Die Verwaltung schlägt auch vor, die immer noch vakante Stelle der Integrationsbeauftragten erneut auszuschreiben und den Stellenanteil von 0,5 auf 0,8 zu erhöhen. Begründung: Die Aufgaben, die bei dieser Stelle angesiedelt sind, seien auch in den nächsten Jahren nicht erledigt. Zudem habe sich die Zahl der Flüchtlinge seit Antragstellung im Jahr 2016 verfünffacht.

Fachkräftemangel

Christian Simon wies aber eingangs seiner Rede auf die große Bedeutung der Personalpolitik für Unternehmen und auch Behörden hin. Gerade angesichts der demografischen Entwicklung müssen die Arbeitgeber ihre Personalpolitik überdenken: „Die Diskussion um Fachkräfte- und Nachwuchsmangel findet auch in der Verwaltung statt“, so der Hauptamtsleiter. Entscheidend für die Zukunft sei es, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Die genehmigten Mehrstellen des Gemeinderats haben aus seiner Sicht schon positive Signale an die Mitarbeiter gesandt, dass man „Aspekte wie Mitarbeiterbindung und Zugehörigkeit wie auch die Zusammenarbeit und eine adäquate Personalausstattung als wichtige Kriterien der Zukunft sieht. „Auch der Aspekt einer leistungsgerechten Bezahlung wird im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern immer weiter in den Fokus rücken“, so Simon.