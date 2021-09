Mehr getrunken als die Polzei erlaubt

Zu viel Alkohol hatten zwei Autofahrer intus, die am Montag und Dienstag bei Uttenweiler und Riedlingen von der Polizei kontrolliert wurden.

Laut Polizei kam ein betrunkener Autofahrer am Dienstag von der Straße ab. Kurz nach Mitternacht war er auf dem Verbindungsweg von Bechingen in Richtung Daugendorf´unterwegs. Er fuhr an einer Einmündung geradeaus, durch ein Gebüsch und landete im Grünen. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei rochen sie Alkohol bei dem Autofahrer. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der 19-Jährige zu viel getrunken hatte. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Auch den Beifahrer erwartet eine Anzeige: Er ist der Besitzer des Autos, der die Fahrt zugelassen hatte. Den Sachschaden an dem BMW schätzt die Polizei auf ungefähr 4000 Euro.

Kurz vor 13 Uhr war ein Autofahrer am Montag mit seinem Kia auf der B 312 bei Uttenweiler in Richtung Riedlingen unterwegs. Ein Zeuge beobachtete, dass der Mann in Schlangenlinien fuhr und gefährlich überholte. Er rief die Polizei. Die stoppte den Kia. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Autofahrer zu viel Alkohol getrunken hatte. Der 49-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Mann tatsächlich hatte. Den Führerschein behielt die Polizei ein.