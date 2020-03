Mehr als Nullen und Einsen

Stereotypen gibt es in der Informatik viele. Dass Informatik nicht nur etwas für Sonderlinge ist, beweist die SRH Fernhochschule mit Sitz in Riedlingen mit ihren beiden interdisziplinären Bachelor-Studiengängen Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) und Web- und Medieninformatik (B.Sc.).

Einer Mitteilung der Hochshcule zufolge befähigt das Studium die Absolventen, Unternehmen auf dem Weg in die vernetzte Zukunft nicht nur zu begleiten, sondern diese als „Macher“ aktiv zu gestalten.

„Gerade im Bereich der Digitalisierung sind eigene Schwerpunkte wichtig, um die rasanten Veränderungen schnell und flexibel als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Genau dies ermöglichen unsere Studiengänge“, erläutert der Studiengangsleiter Wolfram Behm. Der Professor sagt, für einen ausgeprägten Praxisbezug und eine individuelle Spezialisierung stünden in jedem der beiden Studiengänge vier Wahlmodule zur Verfügung, die aus einem großen Themenkatalog frei gewählt werden können.

In der Wirtschaftsinformatik können dies Themen aus dem Bereich der Digitalisierung sein oder Module aus dem Bereich Wirtschaft. Diese beschäftigen sich mit aktuellen oder zukünftigen Fragestellungen wie beispielsweise Big Data, Künstliche Intelligenz oder Unternehmenssicherheit. Im Bereich der Web- und Medieninformatik können die Studierenden ihren Fokus unter anderem auf Mediengestaltung, Text Mining oder Web-Business legen.

Die Studiengänge richten sich an Interessenten, die über ein grundlegendes mathematisches Verständnis und eine strukturierte Arbeitsweise verfügen. Zusätzlich sollte im Bereich Wirtschaftsinformatik die analytische Problemlösung und die Optimierung des Software-Einsatzes Freude bereiten. Im Bereich Web- und Medieninformatik ist es von Vorteil, Interesse an Technik wie auch an Webdesign und Ergonomie zu haben.

„Die Einsatzfelder von Wirtschaftsinformatikern sind, ebenso wie die von Web- und Medieninformatikern, vielfältig. Sie reichen vom Systemanalytiker, Enterprise Architect und Business Analyst über Geschäftsprozessmodellierer bis hin zum Digital Designer“, erklärt Professor Behm. Die zahlreichen Wahlbereiche ermöglichen es Studenten, Inhalte und Kompetenzen an die eigenen Berufsziele anzupassen. Beide Studiengänge zeigen, dass die Klischees vom Informatiker längst nicht mehr zutreffen und Kenntnisse in ergänzenden Bereichen wie Betriebswirtschaft oder Medien- und Kommunikationsmanagement erfolgversprechende Ergänzungen sind.

Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule – The Mobile University ist spezialisiert auf berufsbegleitendes Studieren. Als Qualitätsführer im Fernstudium bietet sie seit über 20 Jahren ein flexibles und höchst individuelles Studium parallel zu Beruf, Ausbildung oder Familie. Die persönliche Betreuung und zahlreiche Mobile-Learning-Elementen ermöglichen ein orts- und zeitunabhängiges Studium, das sich optimal in jede spezifische Lebenssituation integrieren lässt. Ihr Studienangebot umfasst 31 Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Hochschul-zertifikate in den Bereichen Wirtschaft & Management, Psychologie & Gesundheit und Naturwissenschaft & Technologie. Derzeit sind an der Hochschule, die 2019 und 2020 zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt wurde, über 5.400 Studierende immatrikuliert.