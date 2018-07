Mediterranes Flair an der Donau

Geboren und aufgewachsen in England, im Alter von 23 Jahren in Malta sesshaft geworden und mit einem Koffer voller Bilder und Zeichnungen im Gepäck nach Deutschland gereist – das ist Jeni Caruana, die eine Woche lang zu Gast bei Ricki Scopes ist und Riedlingen sehr genießt.

„What a lovely town“, sagt sie begeistert, Jeni Caruana, die maltesisch und englisch spricht, aber leider kein Wort Deutsch kann, aber freundlich lächelnd die Besucher begrüßt, die ihre Bilder sehen wollen. Diese hatten viel Muße sich in die Bilder zu vertiefen, die entweder auf Malta entstanden sind oder in Sizilien, wo die Künstlerin workshops anbietet und selbst schöne Motive eingefangen hat.

Ricki Scopes, deren Vater über 30 Jahre auf Malta gelebt hat, kennt durch ihn die sympathische Künstlerin; sie hat sich im Winter mit ihr in Malta getroffen und im Frühjahr war Ricki Scopes in Sizilien und hat mit Jeni Caruana gemalt. In ihrer kurzen Laudatio auf Deutsch erzählte Ricki Scopes, dass die Bilder am Freitagabend erst aus dem Koffer ausgepackt wurden und samstags an die Wand der Galerie am Weibermarkt gehängt worden sind.

Ganz besonders an den Bildern der Künstlerin ist, dass sie Licht und Schatten auf eine sehr natürliche Weise einfangen kann, dass sie beim Malen mit Aquarellfarben nur drei Farben auf der Palette hat, die sie mischt und dass sie viel Wert legt auf die Zeichnung.

Interessante Motive und ganz besondere Eindrücke bekommt der Besucher durch das Verwenden von Walnuss-Tusche und kräftiger leuchten ihre auf Leinwand gemalten Bilder, wo sie Guache verwendet. Der Betrachter fühlt sich dem Urlaub näher, das mediterrane Flair der Ausstellung wurde noch vertieft durch dezente Akkordeonmusik mit Udo Bieder und natürlich durch die derzeit herrschende Hitzewelle.

Da Jeni Caruana nur eine Woche in Riedlingen bleibt, werden die Bilder der Ausstellung am Donnerstagabend schon wieder in den Koffer gepackt.