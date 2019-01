Am Wochenende fand in Bad Saulgau der 5. Stadtwerke-Cup statt. Am Start waren fast 180 Schwimmer aus 16 Vereinen. Der TSV Riedlingen nahm dieses Jahr mit insgesamt 19 Athleten teil – und das mit vollem Erfolg. 30 Gold-, 25 Silber- und 19 Bronzemedaillen konnten sich unsere TSV-Schwimmer erkämpfen. Lohn für eine geschlossene Teamleistung war der dritte Platz in der Mannschaftswertung.

Die Nachwuchsgruppe des TSV ging ebenfalls an den Start. Magdalena Deutsch (2009), Katharina Dorner (2007), Sarah Halbherr (2009), Luisa Heiß (2007), Leni Holstein (2009), Benita Ruf (2008), Jana Sagasser (2009), Paul Eberl (2006), Tim Gräser (2009), Anton Gribanov (2008), Alex Kadutschenko und Radin Zebarjadi (2009) konnten in fast allen Lagen ihre Bestzeiten unterbieten.

Im Einzelnen verteilen sich die Medaillen wie folgt Magdalene Deutsch 1 x Bronze, Leni Holstein 1 x Silber, Benita Ruf 1 x Silber, Jana Sagasser 1 x Silber, 1 x Bronze, Paul Eberl 2 x Bronze, Tim Gräser 5 x Gold 3 x Silber, Anton Gribanov 3 x Silber, 4 x Bronze, Alex Kadutschenko 1 x Bronze und Radin Zebarjadi 1 Gold, 1 x Silber, 2 x Gold.

Aber auch den Älteren gelangen zahlreiche Zeitverbesserungen und alle konnten sich über sehr gute Ergebnisse freuen. Alessia Maile und Alicia Poyatos schafften es sogar in die Swimm-Offs und Endläufe.

Xenia Hindahl konnte sich über 5 Silber- und eine Bronzemedaillen freuen. Alessia Maile holte sich 3 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze. Alicia Poyatos gelang mit 4 x Gold und 3 x Silber eine sehr gute Leistung. Mit 1 x Gold, 1 x Silber und 3 x Bronze konnte Lara Steinhart mit dem Wochenende sehr zufrieden sein. Luca Haid zeigte mit 6 Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille, was in ihm steckt. Ebenfalls einen goldenen Tag erwischte Leon Kauz mit 6 x Gold und 2 x Silber. Last but not least freute sich Niklas Wiedergrün über 4 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze.

Für alle Schwimmer des TSV Riedlingen war es ein gelungenes Wochenende und alle freuen sich bereits auf die Südwürttembergische Meisterschaften VS-Villingen vom 26. bis 27. Januar.