Medaillen für starke Riedlinger Schwimmer

16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellte die Schwimmabteilung des TSV Riedlingen am vergangenen Samstag und Sonntag beim Sprintpokal in Ravensburg – und zeigten gute Leistungen. An den Start gingen die Riedlinger mit den Jahrgängen 2011 bis 2003. Die Konkurrenz war mit 242 weiteren Teilnehmern von 18 Vereinen groß, das Starterfeld mit internationaler Besetzung bunt gemischt. So nahmen auch österreichische Vereine aus Bregenz und Bludenz, sowie der SC Appenzell aus der Schweiz teil.

Goldene Zeiten für die Jungschwimmer

Jüngste Starterin des TSV war Alina Ruf, Jahrgang 2011: Sie gewann drei Goldmedaillen über 50m Brust, 100m Freistil und 50m Rücken sowie je einmal Silber über 100m Brust und Bronze über 50m Freistil. Magdalena Deutsch (2009) erreichte über 50m Schmetterling den 7. Platz, über 100m Freistil Platz 13 und über 50m Rücken Platz 9. Franziska Dorner (2010) schwamm auf den ersten Platz über 50m Freistil, 50m Brust, 100m Freistil und 50m Rücken, den zweiten Platz belegte sie über 100m Lagen und 50m Schmetterling sowie über 100m Brust den dritten Rang. Katharina Dorner (2007) holte sich Silber in den Disziplinen 50m Freistil und 100m Freistil und schwamm auf Platz 4 über 100m Rücken, Platz 5 über 50m und Platz 6 über 50m Schmetterling.

Fünfmal Gold holte sich Marlene Fischer (2003) über 100m Lagen, 50m Freistil, 100m Schmetterling, 50m Schmetterling und 100m Freistil; Silber errang sie über die Strecken 100m Rücken, 50m Rücken und 50m Schmetterling, Bronze über 50m Brust, 50m Freistil und den 4. Platz über 100m Brust. Alicia Frank (2009) schwamm über 50m Brust auf Rang 7, Platz 8 über 50m Schmetterling und 50m Rücken, Platz 10 errang sie über 100m Brust und 100m Freistil, sowie über 50m Freistil den 12. Platz.

Gold über 100m Schmetterling, 50m Schmetterling und 100m Freistil und Silber über 50m Rücken erkämpfte sich Tim Gräser (2009), zwei 4. Plätze über 50m Freistil und 100m Rücken komplettieren seine Leistung. Luca Haid (2003) sicherte sich Silber über 100m Rücken und Bronze über 100m Schmetterling, Platz 4 erreichte er über 100m Brust und 100m Freistil, Platz 5 über 50m Brust, 50m Schmetterling und 50m Rücken, Platz 6 über 100m Lagen und Platz 7 über 50m Freistil. Luisa Heiß (2007) schwamm über 50m Brust auf Platz 6, Platz 8 wurde es über 100m Brust und 50 m Rücken, den 9. Platz erreichte sie über 50m Freistil, 100m Rücken, 50m Schmetterling sowie Platz 10 über 100m Freistile und Platz 12 über 100m Lagen.

Die jungen Herren überzeugten

Über 100m Brust und 50m Schmetterling belegte Leni Holstein (2009) Platz 9, den 10. Platz erreichte sie über 50m Brust, über 50m Rücken belegte sie Platz 11, den 12. Platz erschwamm sie sich über 100m Freistil, Platz 13 gab es für 100m Lagen und über 50m Freistil den 14. Platz. Alex Kadutschenko (2005) belegte Platz 6 auf der 100m Schmetterling und 50m Rücken Strecke, über 100m Rücken und 50m Schmetterling holte er Platz 8. Platz 9 holte er über 100m Freistil sowie den 11. Platz über 50m Freistil.

Goldmedaillen errang Leon Kauz (2004) über 50m und 100m Brust, zwei silberne in der Kategorie 50m und 100m Freistil, 100m Schmetterling, 50m und 100m Rücken und Bronze gab es über 50m Schmetterling.

Goldene Medaillen erschwamm sich ebenfalls Lana Popovic (2010), sie siegte über 100m Lagen, 100m Brust und 50m Schmetterling, die 50m und 100m Freistil versilberte sie sich. Zudem gabe es Bronze für sie über 50m und 100m Rücken. Lana Sagasser (2009) beendete ihre 50m Schmetterling und 50m Rücken auf dem 5. Platz, den 7. Platz errang sie über 100m Freistil, Platz 8 belegte sie über 100m Rücken und 100m Brust, den 9. Platz erreichte sie über 50m Freistil, Platz 10 über 100m Lagen und über 50m Brust den 11. Platz. Bronze sicherte sich Niklas Wiedergrün (2003) über 100m Brust und 50m Rücken, 4. Plätze sicherte er sich über 100m Lagen, 50m Freistil, 100m Rücken, 50m Brust und 50m Schmetterling, über 100m Schmetterling und 100m Freistil erreichte er den 5. Platz. Platz 1 und damit Gold holte sich Radin Zebaryadi über 50m Rücken, Silber erschwamm er über 50m Schmetterling, Bronze über 100m Rücken und 100m Freistil, den 7. Platz schließlich belegte er noch über 50m Freistil.

Solide Mannschaftsleistung in Ravensburg gezeigt

Zudem trat der TSV Riedlingen mit zwei Mannschaften an: Die gemischte Mannschaft, bestehend aus Katharina Dorner, Marlene Fischer, Leon Kauz und Niklas Wiedergrün belegte über 4 x 50m Freistil den 4. Platz. Die Herren-Mannschaft bestand aus Leon Kauz, Luca Haid, Niklas Wiedergrün und Julian Schneider (in Personalunion auch Trainer) sicherte sich auf der 4 x 50m Lagenstaffel den 5. Platz.

Auch wenn es diesmal nicht für jeden auf das Treppchen reichte, so zeigte sich die Schwimmabteilung des TSV Riedlingen mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Nach Angaben des Vereins hätten etliche Athleten ihre persönlichen Bestzeiten verbessert.

Der nächste Wettbewerb steht bereit fest: die Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften. Diese finden vom 8. bis 10. November in Neckarsulm statt. Dafür haben sich die TSV-Athleten Katharina Dorner, Marlene Fischer, Alessia Maile, Luca Haid, Leon Kauz und Niklas Wiedergrün qualifiziert.