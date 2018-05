Medaillen für den Leichtathletik-Nachwuchs

Zweiter Wettkampf der aus insgesamt drei Wettkämpfen bestehenden kreisinternen Kinderleichtathletik-Serie, dem sogenannten Kila-Kreiscup machte, in Biberach Station. Mit erwartungsvoller Spannung und hoch motiviert war wieder eine Schar von Kindern der Altersklassen U8 bis U12 aus verschiedenen Kreisvereinen mit Eltern und Übungsleitern zum Biberacher Stadion gekommen, so auch zwölf Mädchen und Jungen der Altersklassen U8 und U10 vom TSV Riedlingen.

Und einige Neulinge schnupperten auch wieder das allererste Mal in so einen Wettkampf hinein. Wie üblich besteht eine Mannschaft gemischt aus vier bis sieben Kindern, wobei die besten Vier jeweils in die Wertung kommen. Die Kinder starten in einem Vierkampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung, Wurf und 400-Meter-Biathlon-Staffel.

Zur Freude auch ihrer Übungsleiterinnen konnte die jüngste TSV-Mannschaft U8 mit Max Geiselhart, Julian Schenk, Paula Eisele, Benedikt Spöcker und Luis Kern einen hervorragenden zweiten Platz erringen. Nicht weniger erfreut war man über den dritten Rang, welchen die Kinder U10 mit Samuel Spöcker, Leo Kern, Lorenz Eberl, Miriam Fuchs, Jonas Eberl, Jana Wolf und Amelie Schäfer belegten. Alle konnten schließlich mit Urkunden und Medaillen belohnt zufrieden den Nachhauseweg antreten.