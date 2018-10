Massenschlägerei drohte: Massiver Polizeieinsatz nach Partynacht

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am frühen Sonntagmorgen in Riedlingen auf dem Stadthallenareal gekommen. Die Polizei musste eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern schlichten. Weil die Streithähne zwei unterschiedlichen, größeren Personengruppen angehörten, war die Polizei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei kam es zu der Auseinandersetzung am Ende einer 18-er Party in der Kantine hinter der Stadthalle. Eine Gruppe hat dort gefeiert, eine zweite Gruppe kam wohl im Laufe des Festes dazu. Ob diese eingeladen war oder sich selbst eingeladen hatte, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht eindeutig sagen.

Gegen 6.40 Uhr gerieten dann zwei deutlich alkoholisierte junge Männer aus den zwei Gruppen in einen handfesten Streit. Dabei kam es zu Schlägen und Kopfnüssen. Die weiteren Besucher sahen dem Geschehen zu. Die Polizei wurde allerdings nicht von den Umstehenden gerufen, sondern von Anwohnern.

Nachdem für die Beamten nicht offensichtlich war, ob sich die Schlägerei nicht noch ausweitet, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zusammengezogen, um die Streit zu beendet. Die beiden Streithähne wurden leicht verletzt. Zudem ist noch eine Tür zu Bruch gegangen, gegen die einer der Gäste getreten hat.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)