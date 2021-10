Martinsspiel und Umzug nur im kleinen Rahmen

Auch in diesem Jahr ist es pandemiebedingt nicht möglich, den großen St.-Martinsumzug mit KJG, Kindergarten und ABO-Team durch die Stadt zu veranstalten. Das gibt die katholische Kirchengemeinde Riedlingen in ihrem Georgsblatt bekannt. Die coronabedingten Vorschriften lassen sich bei der zu erwartenden Anzahl an Mitfeiernden kaum umsetzen. So werden Mitglieder der KJG-Leiterrunde lediglich ein kurzes Martinsspiel für die Kinder des Kindergartens St. Maria anbieten.