Marcus Schafft tritt zur Bürgermeisterwahl an

In Riedlingen gibt es einen weiteren Bewerber für das Amt des Bürgermeisters: Marcus Oliver Schafft aus dem hessischen Hofbieber hat am Donnerstag die Bewerbungsunterlagen abgegeben. Der 44-Jährige ist damit nach Amtsinhaber Hans Petermann der zweite ernsthafte Kandidat. Die Bewerbungsfrist läuft am 7. Oktober aus.

Schafft ist Jurist und hat bereits Erfahrung als Bürgermeister. Neun Jahre, von 2003 bis 2012 war er Schultes in der hessischen Gemeinde Hofbieber, die rund 6500 Einwohner hat. Geboren ist er in Bad Homburg. Nach dem Abitur 1989 in Fulda diente Schafft in der Bundeswehr und schlug die Offizierslaufbahn ein. Danach studierte er von 1993 bis 2000 Jura in Gießen mit Abschluss zweites Staatsexamen. Danach arbeitete er in der Vertrags- und Rechtsabteilung der Rewe-Zentrale ehe er von 2001 bis 2003 als Rechtsanwalt in Wetzlar tätig war.

„Riedlingen passt einfach, das hat mir gefallen“, sagt der 44-Jährige Jurist. Er habe nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in Hofbieber die Augen offen gehalten und so sei so auf die Ausschreibung in Riedlingen aufmerksam geworden. Riedlingen habe ähnliche Themen, die er schon als Bürgermeister von Hofbieber bearbeitet habe.

Schafft ist CDU-Mitglied, tritt aber als unabhängiger Kandidat an. Er ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn.