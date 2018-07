Marcos neue Klasse: „Wir helfen alle“

Ohne Hilfe müsste Marco Hermanutz aus Riedlingen vor einer Treppe kapitulieren. Trotzdem besucht der 17-Jährige seit November die Michel-Buck-Schule in Ertingen. „Es ist gar nicht schlimm, dass er im Rollstuhl sitzt“, finden seine Mitschüler.

Von unserer Mitarbeiterin Kerstin Schmeiser-Weiß

Verstohlen sehen die Schüler der 7. Klasse auf ihre Spickzettel. Wenn die Pointen ihrer auf Englisch vorgetragenen Witze nicht passen, blamieren sie sich vor den Viertklässlern. Nun ist der „Biologieunterricht“ an der Reihe. Die „Lehrerin“ hält einen Becher hoch. Was es bedeute, wenn ein Wurm tot im Alkohol schwimme? „People who drink don’t get worms“, sagt Marco Hermanutz. Frei übersetzt: Wer Alkohol trinkt, bekommt keine Würmer. Das Publikum prustet los. Stolz verlassen die Schüler die Bühne, mittendrin Marco in seinem Rollstuhl.

Eigentlich war Marcos Schulkarriere mit dem Abschluss der Förderschule so gut wie beendet. Als nächster Schritt wurde ihm die Werkstufe empfohlen. Dort hätte er zwar Unterricht in Deutsch und Mathematik bekommen, aber nicht mehr in Englisch – seinem Lieblingsfach. „Er wollte nicht mehr in die Werkstufe“, sagt Isabella Hermanutz. Sorgenvoll beobachtete sie, wie ihr Sohn immer gedrückter wurde, und begann, nach Alternativen zu suchen. Im Herbst kontaktierte sie die Michel-Buck-Schule in Ertingen.

„Ab heute ist er an der Schule“

Rektor Markus Geiselhart schlug vor, Marco zunächst im Rahmen eines Schulpraktikums aufzunehmen. Nach den Herbstferien sollte er die Klasse 7 besuchen – diese entspricht in etwa seinem Abschluss an der Förderschule. So stand Marco am 2. November zum ersten Mal vor seiner neuen Klasse. „Ich war ein bisschen aufgeregt“, sagt er. Wie viele es wohl seien? Ob er sich alle Namen merke könne?

Die Sorgen aller Beteiligten waren schnell zerstreut. Bereits nach acht Wochen war sich die Schule sicher: Marco packt das. So griff Geiselhart am 22. Dezember zum Telefon und überbrachte die gute Nachricht: „Ab heute ist er an der Schule aufgenommen.“ Isabella Hermanutz Augen leuchten, wenn sie an diesen Tag zurückdenkt: „Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk!“

Mittlerweile hat sich Marco gut eingelebt. „Das Lern- und Schulklima finde ich gut. Die meisten nehmen mich, wie ich bin.“ „Es ist gar nicht schlimm, dass er im Rollstuhl sitzt“, finden Angelina und Julian: „Wir helfen ja alle.“ Selina ergänzt: „Er fühlt sich, glaube ich, schon wohl in der Klasse.“ Der Altersunterschied ist kein Problem. „Man kann mit ihm auch über andere Sachen reden als Schule“, sagt Dave. „Er sagt auch, wenn ihm etwas nicht passt oder er lieber selbst fahren will. Das finde ich gut. Außerdem kann er etwas Besonderes: Rollstuhlbasketball.“

Der 17-Jährige entwickelt sich so gut, dass er nun die mittlere Reife anstrebt. „Er ist wie umgewandelt“, sagt Isabella Hermanutz. „Er ist selbstbewusst und ehrgeizig geworden.“ Für den Tag der offenen Tür hatte der 17-Jährige Rollstühle für einen Rollstuhlparcours mitgebracht. Seine Mitschüler fanden das eine gute Idee, damit sich jeder einmal in Marcos Situation versetzen konnte. „Ich bin auch Rollstuhl gefahren“, sagt Dave und knufft Marco lässig an die Schulter.

„Rollidienst“ hilft bei Treppen

„Die Klasse hat sich auch im Sozialverhalten weiterentwickelt“, lobt Geiselhart. „Die Schüler kümmern sich rührend um Marco.“ Ein „Rollidienst“ sorgt dafür, dass der 17-Jährige sicher über die Treppen kommt. Um in Fachräume wie den Musiksaal oder Technikraum zu gelangen, fahren ihn seine Mitschüler kurzerhand um das Gebäude herum. Auch wenn es im Juni ins Landschulheim nach Südtirol geht, ist Marco dabei. „Wir haben gleich ein Haus gesucht, das einen Aufzug hat.“

„Ich bin froh, dass ich Lehrer habe, die so offen sind“, sagt Geiselhart. Denn es gibt auch Kooperationen mit Seh- und Hörbehindertenschulen: Derzeit besuchen ein seh- und ein hörbehindertes Kind die Grundschule. „Die Belastung erhöht sich“, ist Geiselhart bewusst. „Man muss an mehr Dinge denken, anders unterrichten und regelmäßig Kooperationsgespräche führen. Aber es gibt einem etwas zurück, wenn man sieht, wie ein Kind vorankommt.“