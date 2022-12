Mann rutscht auf Glatteis aus und stirbt

Ein Mann ist an diesem Mittwoch in Langenenslingen ausgerutscht und gestürzt. Nun ist er an seinen Verletzungen gestorben, berichtet die Polizei und sucht Zeugen des Vorfalls.

Demnach ging der 77-Jährige am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Hauptstraße, als er auf dem schneeglatten Gehweg ausrutschte und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach Angaben der Polizei ist der Mann an diesem Sonntag an seinen Verletzungen gestorben. Der Verkehrsdienst Laupheim nimmt unter der Telefonnummer 07392/9630320 Hinweise zu dem Vorgang entgegen.