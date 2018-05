Manege frei: Der TSV lädt zum Kinderball

„Manege frei“ heißt es bereits am kommenden Sonntag, 4. Februar, beim Kinderball des TSV Riedlingen in der Stadthalle. Ab 15 Uhr wird Zirkusdirektorin Claudia Brendler die kleinen Besucherinnen und Besucher durch das spektakuläre Programm des „weltberühmten Circus „Bella Bimba“ geleiten.

Einmalige Darbietungen werden zu sehen sein. So werden kleine und große Sportler der Turnabteilung rasante Turnshows bieten. Darüber hinaus sind auch etliche Tänze an diesem Nachmittag zu sehen. Und zwischen den Vorführungen gibt es jede Menge Mitmachspiele, bei denen die Besucher ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und kleine Geschenke gewinnen können. Die Schar der Narrenzunft Gole wird zudem die Gäste an diesem Nachmittag begrüßen.

Und wer am kommenden Sonntag die Aufführung verpasst, hat am Sonntag, 11. Februar, nochmals die Chance dieses besondere Programm zu erleben. Ebenfalls ab 15 Uhr werden die Akteure auf der Bühne ihre Darbietungen vorführen.