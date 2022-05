Mandelblüten, Früchte und die Mondsichel zum Neumond

Warum Gerste- und Weizenkorn aneinander lehnen, warum die Traube, Frucht des Weinstocks, auch an eine Sonne erinnert und was sie mit den kleinen Keramikfiguren aus Freuds Behandlungszimmer verbindet, das soll thematisiert werden bei der Führung der Attenweiler Künstlerin Marlis E. Glaser am Freitag- und Sonntagnachmittag, 13. und 15. Mai, jeweils um 15 Uhr in der Städtischen Galerie Riedlingen. Hier kann man mit der Künstlerin ins Gespräch kommen über ihre Ausstellung „Und die Mondsichel lacht“. Besucher können die Bilder laut Mitteilung als lebensfrohe Werke mit starken und heiteren Farben und Kompositionen betrachten, aber auch tiefere Einblicke in die Bedeutungen und Zusammenhänge bekommen.

„Das Konzept meiner Arbeit: ein möglichst breit gefächertes Repertoire an Themen und Motiven, sodass es im Laufe der Jahre zu vielerlei Verbindungen, Verknüpfungen und Zusammenhängen bei den Bildern gekommen ist. Eines hat mit dem anderen zu tun. So werden Themen immer mehr vertieft“, so die Künstlerin.

Zum Beispiel stünden laut Glaser viele Bilder, selbst bei Motiven wie Bäume, Gegenstände, Blumen, im Kontext zur deutsch-jüdischen Geschichte und zum Thema Erinnern. Seit dem Abraham-Projekt, begonnen 2004, gebe es dieses Konzept des Ineinandergreifens und des Verschmelzens von Themen in ihrer Auffassung, die sich in den Bildern spiegele. „Das Thema Erinnern steht nie alleine für sich, sondern ist eingebunden in Symbole jüdischer Feiertage, in Kultur, Kunstgeschichte, Bücher, Gegenstände, Texte aus der Tora und der Poesie, vor allem auch mit Portraits als Bestandteil meines gelebten Alltags und meiner Kunst.“