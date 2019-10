Malerarbeiten von Karl Striebel „Über Land“

Der Altertumsverein lädt zu einer neuen Ausstellung mit dem Titel „Über Land“ ein. Karl Striebel aus Reutlingen zeigt ab Freitag, 18. Oktober, in der Städtischen Galerie zum Hl. Geist in Riedlingen seine Bilder. Vernissage ist am Freitag ab 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 1. Dezember zu sehen.

Striebel, der 1954 in Münsingen aufgewachsen ist, lebt und arbeitet seit 2015 in Reutlingen. Seit 30 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der Malerei. Seine Ausbildung erwarb er sich auf dem zweiten Bildungsweg bei verschiedenen Dozenten im In- und Ausland, so zum Beispiel seit 1995 an der Europäischen Kunstakademie in Trier, bei Pro Arte in Italien, an verschiedenen Sommerakademien, bei Studienaufenthalten in Frankreich und Italien und bei Künstlern im Raum Stuttgart und Ulm. Er ist seit 20 Jahren Dozent für Malerei und Drucktechniken bei verschiedenen Volkshochschulen und Kunstvereinen in der Region. Seit 1997 hat er in etlichen Ausstellungen seine Bilder gezeigt und auch an zahlreichen Messen teilgenommen.

Die Landschaftsmalerei nimmt bei ihm einen großen Stellenwert ein. Mit Ansichten der Albhochfläche und des Biosphärengebiets greift er in seinen Arbeiten die traditionsreiche Gattung der Landschaftsmalerei auf. In der Nachfolge expressionistischer und informeller Malerei des 20 Jahrhunderts geht es dabei nicht um eine illusionistische Wiedergabe der Natur, sondern um einen zutiefst subjektiven Eindruck des visuell Erfahrenen: Ein schneller, ungezwungener Pinselstrich dominiere die Bildfläche, heißt es in einer Ankündigung.

Die Farbigkeit der Bilder spiegelt demnach die Stimmungen bestimmter Jahreszeiten wieder. Große Farbflächen gelangen dabei losgelöst vom formalen Gegenstand zu autonomer Wirkung, so die Beschreibung.

Die Vernissage wird durch ein Musikstück eröffnet, ehe die Vorsitzende des Altertumsvereins, Dr. Christa Enderle, die Gäste begrüßt. Zur Ausstellung wird Jutta Fischer aus Metzingen sprechen. Ein Grußwort steuert Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft bei.