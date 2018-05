Maibäume bestechen durch schöne Kronen

Neun Maibäume haben sich der diesjährigen Maibaumprämierung der Schwäbischen Zeitung gestellt. Der erste Preis geht an die Kolpingsfamilie in Ertingen. Platz zwei belegt der Maibaum in Binzwangen. Auf Platz drei folgt der Ortsmaibaum in Uttenweiler. Platz eins bei den Ehrenmaibäumen geht an die Maienfreunde in Dieterskirch, die im vergangenen Jahr gewonnen haben. Besonderes Pech hatten die Maibaumsteller in Offingen. Ihnen wurde der Baum angesägt.

Seit 17 Jahren tourt die Jury Anfang Mai durch das Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Riedlingen. Neun Bäume galt es zu begutachten und Punkte für die verschiedenen Kategorien zu vergeben. So fuhren Olaf Simon, Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung Riedlingen, Jutta Springer-Rebstein von der Volksbank-Raiffeisenbank, Försterin Bernadette Jochum, Fotograf Thomas Warnack und Redakteurin Marion Buck übers Land. Es galt die Schönheit des Stammes, die Kränze und Girlanden, den Gesamteindruck und auch die Proportionen des Baumes zu bewerten.

Bestechend schön zeigt sich der Gewinnerbaum der Ertinger Kolpingsfamilie. Deren Maibaum zeichnet sich nicht nur durch einen besonders aufwendig geschnitzten Stamm, viele Sinnbilder und exakte Kränze aus. Auch das „Drumherum“ ist jedes Jahr etwas besonderes – das kleine Gärtchen rund um den Fuß schmücken Stiefmütterchen. Unterm Moos sind Wurzeln modelliert, als stünde der Baum schon 100 Jahre an Ort und Stelle. Dabei zeugt ein neues Schild in diesem Jahr davon, dass das Maibaumstellen in Ertingen seit 40 Jahren Tradition hat. Der Jubiläumsbaum in Ertingen bekam von der Jury viele Punkte und daher den ersten Platz.

Platz zwei belegt der Maibaum in Binzwangen, der schon seit Jahren der höchste Baum im Reigen der bewerteten Bäume ist. „Saubere Arbeit“, lobte die Jury. Die KLJB zeichnet dafür verantwortlich, unterstützt vom Mittwochsturnen und beim Stellen von der Feuerwehr. Anscheinend haben auch einige Binzwangerinnen bei der Gestaltung die Hände im Spiel, denn den Baum schmückt ein einzigartig gestaltetes „Frauenwerkstatt-Schild“.

Drei Buden und die Feuerwehr haben am Uttenweiler Baum zusammengearbeitet. Die Bänder flattern in den Ortsfarben blau-gelb, kleinere Bäumchen und Kränze schmücken den Stamm. Auch das Ortswappen wurde aus Reisig hergestellt. Platz drei vergibt die Jury für die Gestaltung. Einen weiteren Maibaum galt es in Uttenweiler zu bewerten. Im Garten von Herbert Arbter hat der Freundeskreis „Krumme Fichte“ einen etwas anderen Baum gestellt. Statt einer Krone sitzt auf der Spitze ein Wetterhahn. Selbst geschnitzte und bemalte Symbole zeigen die Verbundenheit zur Region – ein Liebespärchen vor dem Bussen, Blasmusik vor der Uttenweiler Kirche. An Weihnachten habe er mit dem Schnitzen angefangen, erzählt der Hausherr. Hase und Igel und weitere heimische Tiere zieren den Maien. Gekranzt wurde mit Efeu, Thuja und Buchs. Der Baum sei aus einer Laune heraus entstanden. Ob er im nächsten Jahr noch einmal gestellt werde, sei noch ungewiss. Der Jury hat die Idee sehr gut gefallen.

In Dieterskirch gibt es ein großes Hallo, denn Jury und Maienfreunde treffen unterm Maibaum zufällig aufeinander. Die Maibaumsteller sind eine rührige Truppe: Neben dem Maibaumloba am 12. Mai, treffen sie sich außerdem immer mittwochs, um gemeinsam zur Radtour aufzubrechen. Übers Ziel weiß nur der Mann mit der Trillerpfeife Bescheid. Sicher sei nur, dass am Ende eingekehrt werde, verrät eine der Radlerinnen. Am Baum hat die Jury nichts zu meckern. Er überzeugt auch in diesem Jahr durch seine besondere Schönheit, muss allerdings als Gewinnerbaum 2017 eine „Ehrenrunde“ drehen und kommt erst nächstes Jahr wieder in die Wertung.

Auch alle anderen Bäume, die sich der Wertung stellten, zeichnen sich in diesem Jahr durch besonders schöne Kronen aus. In Dürrenwaldstetten ist es gar eine Naturkrone, die Zusatzpunkte bekam. Warum der Stamm nicht bis oben geräppelt war?, fragte sich die Jury. „Vielleicht ein besonderes Stilelement“, warf Jurorin Springer-Rebstein ein.

Auch in Baach bestach der Maibaum durch seine Stimmigkeit. „Mir gefällt der besonders gut“, so Försterin Bernadette Jochum. Die guten Proportionen hatten es ihr angetan. Im Brunnen direkt daneben glitzern Münzen im Wasser. 10 Cent für einen Tag Glück, ein Jahr Glück gibt es für einen Euro – das verspricht zumindest das Schild am „Trevi-Brunnen“ in Baach. Der Göffinger Baum zeigt sich klar strukturiert, die Bänder in kräftigen Farben. Eine üppige Krone und stimmige Proportionen gefallen hier besonders.

Pech hatten in diesem Jahr die Offinger Maibaumsteller. Ihr Baum wurde vor dem Aufstellen angesägt. Aus Sicherheitsgründen musste er um einige Meter gekürzt werden. Dadurch litten dann die Proportionen ein wenig. „Einen Bonuspunkt dafür, dass sie ihn trotzdem aufgestellt haben“, beschloss die Jury. Lob gab es auch für das schön gestaltete Schild mit den sich annähernden Händen. „Das hat etwas Verbindendes“, sagt Jochum. Und es weist auf die WM hin, denn in der fußballbegeisterten Ortschaft darf solch ein Schild am Baum nicht fehlen.

Bei der Fahrt übers Land fallen weitere schöne Bäume auf. Der Maibaum in Langenenslingen mit seinen schönen Schnecken, der Maien in Dietershausen und auch die Bäume rund um den Federsee. Sie alle dürfen gerne am Wettbewerb der Schwäbischen Zeitung teilnehmen – es muss sie nächstes Jahr nur jemand anmelden.