Mädchen-Doppel gewinnt Bezirksmeister-Titel

Bei den südwürttembergischen Bezirksmeisterschaften in Mössingen waren zwei Spielerinnen des Badmintonvereins Riedlingen am Start. Als südwürttembergische Meisterinnen kehrten Luisa Kohler und Franca Singer von dem Turnier zurück.

Die beiden starteten in der Klasse Mädchen unter 17 Jahren in allen Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed. Gemeinsam traten sie im Mädchen-Doppel an und konnten an diesem Wochenende von keinem anderen Team geschlagen werden.

Auch im Einzel lief es gut für die Spielerinnen des BV Riedlingen. Erst im Halbfinale trafen beide aufeinander. Luisa Kohler hatte das glücklichere Ende für sich und zog ins Finale ein. Beide unterlagen im Finale und im Spiel um Platz drei und belegten den 2. und 4. Platz.

Auch im Mixed konnte sich Luisa Kohler mit ihrem Partner Janik Steinmann vom TSV Altshausen einen Podestplatz sichern. Sie siegten im Spiel um Platz 3. Franca Singer belegte mit ihrem Mixedpartner Adrian Fichtner vom VfB Friedrichshafen den 5. Platz.

Perspektivturnier in Dornstadt

Mit zwei Teilnehmerinnen war der BV Riedlingen beim Perspektivturnier in Dornstadt vertreten: Jasmin Fritschle ging in der Klasse U17 an den Start, Klara Jungwirth bei U15.

Jasmin Fritschle gewann die ersten beiden Spiele deutlich. Im Halbfinale traf sie auf die spätere Zweitplatzierte, gegen die sie in zwei Sätzen verlor. Umkämpft war das Spiel um Platz drei. Aber letztlich musste sie auch diese Partie abgeben und landete letztlich bei dem Turnier auf Platz 4.

Klara Jungwirth gewann ebenfalls zwei Partien, bei zwei zog sie den Kürzeren. Am Ende kam sie in ihrer Altersklasse auf den 6. Platz.