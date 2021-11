Lukas Müller verpasst Bestzeit knapp

Bei strahlendem Sonnenschein und idealen Lauftemperaturen fand am Sonntag der 5. Misselauf des TSV Riedlingen Abteilung Leichtathletik statt. Trotz der coronabedingten kurzen Anmeldezeit fand sich eine große Zahl von Laufbegeisterten aller Altersklassen am Sonntagmorgen in den Mißmahl’schen Anlagen ein.

Geänderte Streckenführung wegen Biber

Erfreulich für das Organisationsteam der Laufveranstaltung, da die Hygienevorschriften einiges an Vororganisation nötig machten und auch der Biber eine geänderte Streckenführung erzwang. Die Zuschauer bekamen spannende Wettkämpfe geboten, nicht nur von den erwachsenen Startern, sondern auch von zahlreichen Kindern und Jugendlichen die ihren Spaß am Laufen und Wettkämpfen demonstrierten. Hut ab.

Um 10.30 Uhr starteten 26 Läuferinnen und Läufer über die 4,5 Kilometer lange Misserunde. Zwei Frauen bestimmten von Anfang an das Tempo und so siegte Paulina Wolf von den TSV Reute Runners in souveränen 16:40 Minuten (1. AK, 1. Gesamt), vor Vanessa Frick vom TSV Bad Saulgau (1. AK, 2. Gesamt). Tobias Werner aus Biberach lief als erster Mann in 18:13 Minuten (1. AK, 3. Gesamt) ein, gefolgt von Siegfried Borsutzky von den TSV Reute Runners (1. AK, 4. Gesamt). Beste Läuferin des TSV Riedlingen wurde Veronika Köhler (2. AK), Dirk Sagasser (3. AK) bester Läufer.

33 Kinder am Start

Unmittelbar nach der Kurzstrecke durften 33 laufbegeisterte Kinder ihre Fähigkeiten auf einer 900 Meter langen Wendepunktstrecke auf dem Donaudamm unter Beweis stellen. Und auch beim zweiten Lauf des Tages zeigten die Mädchen den Jungs ihre Grenzen auf. Franziska Dorner von den Schwimmern des TSV Riedlingen siegte bei diesem Wettkampf knapp vor Samuel Spöcker von Mengens Triathleten. Alle Kinder lieferten eine starke Leistung ab und kamen erschöpft aber glücklich ins Ziel.

Der Jugendlauf mit elf Teilnehmern über knapp zwei Kilometer wurde auf einer eigenen Rundstrecke durchgeführt. Ein starker Lars Deffner (1. AK, 1. Gesamt) von der LG Oberschwaben Altshausen siegte deutlich vor Paul Eberl vom TSV Riedlingen (2. AK, 2. Gesamt) und Paul Diesch (1. AK, 3. Gesamt). Die drei Teilnehmerinnen liefen hintereinander in der Reihenfolge Jana Sagasser (TSV Riedlingen, 1. AK, 6. Gesamt), Sarah Müller (Fachanwaltskanzlei Müller, 1. AK, 7. Gesamt) und Leni Holstein (TSV Riedlingen Schwimmen, 2. AK, 8. Gesamt) ein.

55 Teilnehmer am Hauptlauf

Der Hauptlauf über 8,2 Kilometer war mit 55 Teilnehmern der krönende Abschluss einer erfolgreichen Veranstaltung, die erfreulicherweise ohne Verletzungen ablief. Zwei Runden entlang dem Damm sowie durch die Mißmahl’schen Anlagen verlangten von den Läuferinnen und Läufern einiges ab. Nach der ersten Runde liefen der spätere Sieger Thomas Nuber sowie der stärkste Riedlinger Läufer, Lukas Müller, noch Schulter an Schulter. Erwähnenswert: Beide sind nicht nur Läufer, sondern Triathleten. Auf der zweiten Runde konnte Lukas Müller der Tempoverschärfung von Nuber nicht standhalten und erlief sich den zweiten Gesamtrang und den Sieg in seiner Altersklasse in 28:59 Minuten.

Thomas Nuber von der SG Niederwangen, mehrfacher Baden-Württembergischer und Nationaler Meister in verschiedenen Triathlonformaten, siegte in 28:43 Minuten. Martin Herzgsell vom TSV Bad Saulgau erlief sich in 30:25 Minuten den dritten Gesamtrang und den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Bei den Frauen konnte sich Andrea Schönenberger von Mengens Triathleten den Sieg in 35:33 Minuten sichern. Sonja Müller vom TSV Riedlingen konnte sich nach 38:43 Minuten über zwei zweite Plätze freuen (AK und Gesamtfrauen). Heike Fuchsloch komplettierte das Frauenpodest nach 40:17 Minuten (1. AK).

Nach dem Wettkampf zeigte sich nicht nur der Sieger Thomas Nuber von der diesjährigen Veranstaltung angetan. Von vielen Teilnehmer gab es Lob für die Veranstalter. Diese sind froh, die Veranstaltung durchgeführt zu haben, um auch Läuferinnen und Läufern wieder ein Stück Normalität durch Wettkämpfe zu ermöglichen.