Lucha: „Riedlingen für bedarfsgerechte Versorgung nicht notwendig“

„Der Standort Riedlingen ist aus Sicht der Krankenhausplanung für eine bedarfsgerechte Versorgung nicht notwendig“, teilt der baden-württembergischen Gesundheitsministers Manfred Lucha zur geplanten Schließung des Bettenhauses mit: „ Hierauf habe ich bereits im Jahr 2017 in den Gesprächen mit den Beteiligten vor Ort wiederholt hingewiesen.“

Akutstationäre Planbetten am Standort Riedlingen hält Lucha insbesondere vor dem Hintergrund der kontinuierlich rückläufigen Fallzahlen, der immer schwieriger werdenden Personalgewinnung, neuer gesetzlicher Anforderungen und des sehr eingeschränkten Behandlungsspektrums für „nicht zukunftsfähig“. Eine hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung vor Ort könne neben dem Zentralneubau in Biberach durch Hausärzte und durch eine ambulante Facharzt- und Notfallversorgung in einem Gesundheitszentrum sichergestellt werden – sinnvollerweise auch verbunden mit einer Alten- und Pflegeeinrichtung sowie weiteren Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Dazu bedürfe es keiner Planbetten.

Die vorgestellte Idee, in Riedlingen eine Sportklinik zu etablieren, die ausschließlich planbare Eingriffe durchführt, dürfte nach Ansicht Luchas die Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllen, da dadurch weder eine Grundversorgung noch eine stationäre Notfallversorgung geleistet wird. „Im Übrigen dürfte auch der Bedarf für diese stationären orthopädischen Leistungen in der Region bereits gedeckt sein“, so Lucha.

Die Krankenhäuser im Land seien zentraler Bestandteil der gesundheitlichen Daseinsvorsorge und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur medizinischen Versorgung. Gerade auch im ländlichen Raum muss eine gute Gesundheitsversorgung auch in Zukunft sichergestellt sein, heißt es in der Pressemitteilung: „Dafür setzen wir auf leistungsstarke, fachlich hochwertige Krankenhäuser, gute ambulante Versorgungsangebote etwa durch medizinische Versorgungszentren sowie eine enge Verzahnung von ambulanten und stationären Angeboten durch sektorenübergreifende Versorgungskonzepte.“

Im Landkreis Biberach werde mit der Inbetriebnahme des zentralen Klinikersatzneubaus in Biberach – laut Lucha 23 Autominuten von Riedlingen entfernt – unter Bündelung von komplexen medizinischen Leistungen an diesem Standort ein zentraler Anbieter für akutstationäre Leistungen etabliert werden. Damit werde die Behandlungs- und Strukturqualität im Landkreis weiter optimiert.