Lohn der Selbstorganisation

Dass das zurückliegende Schuljahr kein gewöhnliches war, ist ja nun hinreichend bekannt. Wie aber Schülerinnen und Schüler lernten in dieser Zeit, war von Schule zu Schule und auch von SchülerIn zu SchülerIn unterschiedlich. An der Beruflichen Schule Riedlingen konnten die Schüler und Schülerinnen mit MSTeams erreicht werden, auch die Kommunikation für den Unterricht oder die Unterstützung in Kleingruppen lief sehr gut. Für die Abiturienten der BSR jedenfalls war es trotz eines hohen Maßes an abverlangter Selbstorganisation und Selbständigkeit ein erfolgreiches Lernen, was man am vorletzten Schultag abends erfahren konnte.

Bei einer sehr schönen Feier auf dem Schulhof, wobei nur Schüler und Lehrer anwesend sein durften und die geltenden Abstandsregeln eingehalten wurden, war die Zeugnisübergabe natürlich der Höhepunkt. Schließlich konnten sich vier Schüler wegen hervorragender Leistungen über einen Preis freuen: Christina Etzel, Doreen Holzbecher; Maria Käser und Niklas Müller hatten einen sehr guten Abischnitt vorzuweisen. Niklas Müller erhielt zusätzlich noch den Preis des Landrats für den besten Durchschnitt seines Abiturjahrgangs. Weiters erhielten Doreen Holzbecher und Michael Seyfried den Preis der Stadt Riedlingen für den besten Durchschnitt im Profilfach „Wirtschaft“.

Belobungen erhielten Albert Kehrle, Patricia Schäle, Michael Seyfried, Leonie Friedrich, Nathalie Paschkowski, Anna Siber und Jannik Zentner.

Dass eine solche Abschlussfeier nun doch noch stattfinden konnte, war für alle Beteiligten eine große Freude und die Atmosphäre eines „Sommerfestes“, wie es eine Lehrkraft betitelte, belohnte für alle Mühen.