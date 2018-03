Logistik ist mehr als LKW auf der Straße

Einen neuen interdisziplinären Bachelor-Studiengang bietet die SRH-Fernhochschule Riedlingen an: In Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Logistik sollen die Studenten von der Kooperation mit der der SRH-Hochschule für Logistik und Wirtschaft profitieren.

„Logistik ist zu einer komplexen Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Ingenieurswesen und Management geworden“, sagt Professor Dr. Jörg von Garrel, Leiter des neuen Studiengangs. „Unternehmen benötigen Fachkräfte mit sowohl mathematischen, ingenieurtechnischen als auch betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, die beispielsweise Prozesse bis hin zu ganzen Produktionssystemen planen, steuern und kontrollieren.“

Mit dem technologisch-betriebswirtschaftlichen Studiengang reagiert die Fernhochschule auf den steigenden Bedarf an Experten im drittgrößten Wirtschaftsbereich Deutschlands. Berufstätige der Logistikbranche sollen in dem flexiblen Studium befähigt werden, komplexe logistische Prozesse, Systeme sowie globale Produktions- und Informationsnetzwerke zu gestalten, zu steuern und zu realisieren. Der neue Studiengang kombiniert die Bereiche Logistik, Ingenieurwissenschaften, Management sowie Mathematik und Naturwissenschaften. Mit der Spezialisierung auf die zwei Richtungen „Logistik und IT (SAP)“ und „Planung und Simulation“ ist eine persönliche Profilbildung möglich. Damit die Absolventen in der Lage sind, an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis zu wirken, verfolgt die SRH-Fernhochschule einen anwendungsorientierten Ansatz. Neben den praxiserfahrenen Professoren und diversen Unternehmensbesuchen sind die Praxis- und Laboreinheiten eine Besonderheit des Studiums. Im SAP-Labor und in Visualisierungs- und Simulationsseminaren sollen die Studenten lernen, praktische Herausforderungen zu lösen.

Für Absolventen des Bachelor-Studiums eröffnet sich ein breites Berufsfeld in mittleren und höheren Positionen von Industrieunternehmen über Dienstleister bis zur Verwaltung.