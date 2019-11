Locherer und Wiemer sind Kreiswaldmeister in ihrer Altersklasse

Der TSV Riedlingen hat am Sonntag den dritten Misselauf mit den Kreiswaldmeisterschaften ausgerichtet. Martina Locherer vom SV Birkenhard gewann in ihrer Altersklasse W50 die Kreiswaldmeisterschaft in 36:22,1 Minuten.

Jürgen Wiemer, ebenfalls vom SV Birkenhard, benötigte für dieselbe 8000-Meter-Strecke 32:19,9 Minuten und gewann somit auch in seiner Altersklasse M60 die Kreiswaldmeisterschaft. In ihren Altersklassen bedeutete es für beide beim Misselauf den zweiten Platz. Bei idealen Lauftemperaturen musste ein Rundkurs von jeweils 4000 Meter in der „ Mißmahl’schen Anlage“ in Riedlingen durchlaufen werden.

Sieger über die Strecke wurde Oswald Richard mit einer Zeit von 28:04,2 Minuten. Auch Hansdieter Schlanser vom SV Birkenharrd (43:55,9 Minuten) war am Start.