Lob und Preise für Leistung und Engagement

Am Ende eines arbeitsreichen Schülerdaseins steht meist die Zeugnisübergabe – so auch nun an der Beruflichen Schule Riedlingen.

Die Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs II bekamen durch ihren Klassenlehrer Andreas Häfele ihre Reifezeugnisse überreicht, die zu einem Studium an einer Hochschule befähigen. Zwei Schüler durften zu ihrem Zeugnis eine Belobigung aus Häfeles Händen empfangen: Timo Bachmann und Philipp Brotsmann hatten sehr gute Leistungen gezeigt und wurden dafür gelobt. Sieben Schüler der Klasse haben zu ihren Abschlussprüfungen auch die Prüfung zum staatlich geprüften Wirtschaftsassistent abgelegt und bestanden.

Die elf Schüler des 1BKFH erhielten eine Stunde später ihre Zeugnisse, überreicht von ihrem Klassenlehrer Jens Boss. Herausragend waren die Leistungen von Timo Mösle, der zusätzlich zum Preis der Schule auch den Preis des Landrats erhielt. Beide Klassen feierten noch mit ihren Fach- und Klassenlehrern auf der schönen Terrasse im schuleigenen „Park“ mit Gebäck und Getränken, so dass noch reichlich Zeit für Gespräche war, in denen es um die Frage „Was hast du denn jetzt vor?“ ging.

Nur einen Tag später wurde dann auch die Abschlussklasse der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft und Hauswirtschaft verabschiedet. Klassenlehrerin Patricia Griener und der stellvertretende Schulleiter Thomas Psotka konnten den 20 Schülern ebenfalls bei schönstem Sonnenschein auf der Terrasse die Zeugnisse überreichen.

Jakob Kegele bestach hierbei mit einer sehr guten Leistung und erhielt zum Preis der Schule auch den Preis des Landrats. Svenja Pap erhielt zu ihrem guten Zeugnis noch eine Belobigung. Zwei Schülern konnte Griener Gutscheine im Wert von 50 Euro überreichen, Valeria Scholz und Andreas Walker hatten in den Schuljahren 2016/17 und 2017/18 am Berufsschulwettbewerb „Jugend will sich er-leben“ erfolgreich teilgenommen. Ein besonderer Dank des Verbindungslehrers Nicolai Winter galt seiner Schülersprecherin Tiba Reichhardt, die sich durch großes Engagement hervorgetan hatte.