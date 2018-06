Lob gibt’s auch im Gästebuch

Überschwänglich ist anders. Doch Enttäuschung auch. Bei seiner Bilanz der Besucherresonanz 2014 für das Museum „Schöne Stiege“ liegt Leiter Winfried Aßfalg dazwischen: „Wir sind zufrieden“, sagt Aßfalg. Rund 3000 Gäste haben im laufenden Jahr das Museum „Schöne Stiege“ besucht. Der Altertumsverein ist wieder gewachsen, wenn auch sehr dezent. Er hat nun 811 Mitglieder.

Die Wechselausstellung stand dieses Jahr unter dem Thema „Bodenschätze aus dem Depot“. Sie wollte den Besuchern etwas aus der 163-jährigen Geschichte des Altertumsvereins vermitteln. Vor allem die Grabungstätigkeit der Vereinsmitglieder im 19. Jahrhundert stand dabei im Vordergrund. Die Riedlinger Altertumsmitglieder waren zuvorderst auf der Heuneburg aktiv. Auch wenn die Mitglieder damals noch nicht so viel wussten über archäologische Grabungen, so haben sie doch die Fundstücke ordentlich gelagert und dokumentiert.

Lobende Einträge im Gästebuch

Durch diese Ausstellung kamen reichhaltige Funde aus der Kelten- und Alemannenzeit wieder ans Tageslicht. „Die Ausstellung wurde gut angenommen, vor allem bei Führungen“, so Aßfalg – dann wenn die einzelnen Stücke und ihre Hintergründe erläutert wurden. Aber an die Spitzenbesucherzahlen der „Spielzeugausstellung“ von 2007 reichte es dieses Mal nicht hin.

Dass das Museum bei den Besuchern gut ankommt, dokumentieren Einträge im Gästebuch: „Ein schöner Tag im schönen Riedlingen mit dem besonders schönen, gelungenen Stadtmuseum“, heißt es dort. Oder: „Es war toll!“ und „Nicht nur die großen Museen finden Anklang. Wenn es die kleinen nicht gäbe, wären die großen ohne Unterbau“, schreibt ein Besucher. „Ein interessantes kleines Museum“, schreibt ein Besucher aus Portugal, der damit nicht der einzige internationale Gast war. Auch aus Australien waren Gäste da, aber das sind Ausnahmen. Die Gäste-Mehrzahl kommt aus der weiten Region und aus Baden-Württemberg.

Das Museumsteam war auch in diesem Jahr wieder stark bei Führungen engagiert. Über 100 wurden im vergangenen Jahr angeboten. Dies waren Stadtführungen, Führungen durch das Museum, die Galerie und das Kapuzinerkloster. Das sei auch Stadtmarketing, meint Aßfalg, denn „es führt der Stadt fremde und interessierte Besucher zu“.

Gut besucht waren auch die Vorträge, die der Museumsverein im laufenden Jahr organisiert hat. Diese werden zunehmend auch vom Umland angenommen.

Vier Ausstellungen in der Galerie

In der Galerie „Spital zum Hl. Geist“ wurden heuer drei Wechselausstellungen präsentiert. Zunächst die „Lieblingsbilder der Museumsmannschaft“. Dann zeigte Altertumsvereinsmitglied Dr. Berthold Müller „Gegenständliches und Abstraktes“. Es folgte die Ausstellung „Anton Denzel - ein Maler zwischen Krieg und Frieden“, deren Bilder alle (außer den Kriegsbildern) der Verein in den vergangenen Jahren neu erworben hat. „Die Besucher zeigten sich überrascht über die Vielfalt der Technik und der Motivauswahl“, so Aßfalg. Als Abschluss sind derzeit die ausgewählten Arbeiten des „Albert-Burkard-Schülerwettbewerbs“ zu sehen.

Der Mitgliederstand beträgt zum aktuellen Stand 811. Sechs Mitglieder sind verstorben, fünf ausgetreten. Trotzdem habe die Gesamtzahl insgesamt leicht zugenommen, schreibt Aßfalg in einem Jahresbrief.

Ohne Ehrenamt geht es nicht

Die Arbeit des Museums und des Altertumsvereins wurde auch im vergangenen Jahr wieder ehrenamtlich geschultert. Die inhaltliche Arbeit verrichteten wieder die eingespielte „Dienst-Tags-Mannschaft“ Gerhard Diesch, Franz Josef Gerster, Peter Haggenmüller, Werner Müller und Wolfram Teschner mit Leiter Winfried Aßfalg. Diese Gruppe sowie Manfred Birkle, Helmut Frankenhauser, Theo Kraljic, Hartmut Madre, Werner Selg und Dr. Artur Ulrich übernehmen auch „Schlüssler“-Dienste. Das heißt: Sie sind immer ein Wochenende lang verantwortlich für das Öffnen des Museums. Darüber hinaus sind rund 60 Ehrenamtliche als Aufsichtspersonal aktiv. „Ohne Schlüssler und die Aufsichtspersonen läuft nichts“, bedankt sich Aßfalg bei den vielen Helfern. (uno)

Weitere Infos zum Museum im Internet unter:

www.museum-riedlingen.de