Lkw-Fahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Nach Unfällen haben sich Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Tagen in Riedlingen und Bad Buchau aus dem Staub gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, überquerte ein Passant in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr die Neue Unlinger Straße in Riedlingen. Dabei wurde er von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt. Statt sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Ein Krankenwagen brachte den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Riedlinger Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

Zwischen Montag und Donnerstag fuhr ein Unbekannter in Bad Buchau auf dem Teuchelweg gegen ein geparktes Auto. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro zu kümmern, flüchtet der Unbekannte. Auch hier ermittelt nun die Polizei.