Live auf Instagram Veggie-3-Gänge-Menü lernen – oder gleich mitkochen

Am Samstag (4. Juli) von 19 bis etwa 21 Uhr kocht Simon Tress von der Biomanumaktur Rose aus Hayingen-Ehestetten auf Instagram live ein vegetarisches Drei-Gänge-Menü mit Demeter-Zutaten für zwei Personen vor. Tress steht dann bei KWB Küche-Wohnen-Bad in Riedlingen am Herd, doch alleine, denn es ist ein Internet-Kochkurs. Um mitschauen und sogar Fragen stellen zu können, muss man ein kostenloses Benutzerkonto bei dem Videodienst Instagram haben. Um mit den gleichen Zutaten live mitzukochen, muss man bis Donnerstag (2. Juli), 12 Uhr, auf der Website der Biomanufaktur eine kostenpflichtige „Kochbox“ samt Rezeptbüchlein bestellt haben. Dann kommen sie per Übernacht-Express rechtzeitig nach Hause, verspricht Ramona Tress vom Marketing des Unternehmens.