Literarisches Quintett begeistert mit Kostproben

Den Schlusspunkt der drei Literaturtage hat am vergangenen Samstagabend die „Lange Nacht der Poesie“ gesetzt. Der Vorsitzende der Werner-Dürrson-Stiftung, Herbert Theisinger, freute sich, der Schreibkunst zugetane Zuhörer im Refektorium des ehemaligen Kapuzinerklosters begrüßen zu dürfen. Die Veranstalter – mit dabei das Team der Ulrich´schen Buchhandlung – hatten fünf hochkarätige Autoren eingeladen. Der Abend war in erster Linie der Lyrik gewidmet. Walle Bayer, Claudia Gabler, Rolf Hermann, Christine Langer und Hellmuth Opitz begeisterten das Publikum mit literarischen Kostproben ihres Schaffens.

Matthias Kehle, selbst Schriftsteller und im Beirat der Stiftung, moderierte die „lange Nacht“. Ein Frühlingsabend voller Leichtigkeit, draußen und drinnen. Ein würdiger Ort, um die Stunden dem vor zehn Jahren verstorbenen Dichter Werner Dürrson zu widmen.

Zum Nachdenken Anregendes, aber auch viel zum Schmunzeln und Lachen hatten die Wortkünstler mitgebracht. Warum ausgerechnet dieses „literarische Quintett“? Matthias Kehle erklärte, er habe mit der Auswahl der Fünf seine Generation abbilden wollen, sie seien zwischen 1958 und 1970 geboren.

Walle Sayer, der „katzenleise daherkommende Menschenfreund“ stammt aus Bierlingen, lebt heute in Horb, machte eine Banklehre, um dann freier Dichter zu werden. Sayer las unter anderem aus seinem Werk mit Prosagedichten „ Was in die Streichholzschachtel passte – Feinarbeiten“. „Prosagedichte sind Erzählminiaturen, eine Art mit Gedichten etwas zu erzählen“ erklärte er. Beispielsweise der „Erlebnisaufsatz", den die Daheimgebliebenen auf dem Land nach den Sommerferien zu Papier bringen mussten.

Interessante berufliche Vergangenheit

Als unterhaltsam erwiesen sich die kleinen Interviews mit den Autoren, die der Moderator an die Lesungen anknüpfte. Kehle erwähnte bei allen Auszeichnungen und Literaturpreise, sowie eine interessante berufliche Vergangenheit. Claudia Gabler aus Lörrach, studierte Theaterwissenschaft und Publizistik, sie schreibt Lyrik und Hörspiele. Zitat über sie: „Ihre Gedichte kennen die Welt nur in der Möglichkeitsform. Hier ist poetisches Denken am Werk, das sich auf die Gegenwart, mit all ihren Brüchen und Projektionen einlässt". Ein Beispiel erhielten die Zuhörer mit Auszügen aus „Wohlstandshasen“. Die „etwas merkwürdige Zuckerbäckerstadt Baden Baden“ kommt etwa so darin vor: „ Die Nachbarn stießen an ihre florale Grenzen.“ Kehle verriet sie, manchmal schreibe sie ein Jahr lang kein Gedicht. Es gebe Autoren, die Texte gedanklich fertig haben und dann niederschreiben, sie nicht. Dürrson habe täglich von 7 bis 11Uhr geschrieben, es war streng verboten ihn zu stören. Kehle: „Ich schreibe von Hand.“ Gabler: „Ja, das soll es noch geben.“

Rolf Hermann amüsierte das Publikum mit seinen Texten und Gedichten, zum Teil in Walliser Deutsch, stammt er doch aus der Schweiz und tritt auch mit dem Klamauktrio „Gebirgspoeten“ auf. Als junger Student finanzierte er sein Studium als Schafhirte in den Bergen. „S’Berg ga, wia unglaublich schön das isch“... ja, es muss tatsächlich herrlich, aber auch „nebulös“ bedrückend sein. Konträr zur Bergwelt lebte der Schreiber im Friedhofswärterhäusle mitten auf dem Friedhof in Tübingen. In dieser Zeit entstand unter anderem „Schopfloch, ein Wintermärchen“.

Nach einer 45-Minuten-Pause nahm die poetische Nacht ihren weiteren Verlauf. Das Publikum zeigte sich begeistert, auch die Auftritte von Christine Langer und Hellmuth Opitz wurden mit viel Beifall belohnt.