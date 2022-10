Literarisches Forum Oberschwaben lädt zur Herbstlesung ein

Das Literarische Forum Oberschwaben veranstaltet am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr eine Lesung mit den Autorinnen Beate Rothmaier, Doris Vogel und Autor Peter Blickle im ehemaligen Kapuzinerkloster (Refektorium) in Riedlingen. Schon seit 1967 besteht diese lose Vereinigung aus Schriftstellern und Literaturinteressierten, die auf eine Initiative unter anderem von Martin Walser zurückgeht, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Beate Rothmaier aus Ellwangen liest aus ihrem neuesten, noch unveröffentlichten Roman „Menschen machen“. Zwei junge Menschen werden ungewollt schwanger und versuchen, sich in all den Verbesserungsansprüchen, die von außen an sie gestellt zurecht und zueinander zu finden.

Die junge Autorin Doris Vogel (Aulendorf/ Eislingen) stellt ihren Gedichtzyklus „About a King“ vor, der um den popkulturellen Mythos Elvis Presley kreist. Sie hatte ihr Debüt beim Forum in diesem Sommer.

Peter Blickle aus Wilhelmsdorf lehrte German Literature an der US-amerikanischen Western Michigan University in Kalamazoo. Sein neuester Roman „Andershimmel“ führt in seine oberschwäbischen Heimatgemeinde, die geprägt ist von der pietistischen Brüdergemeinde. Der Roman ist „Abrechnung und Versöhnung zugleich“ mit der bigotten religiösen Welt des Dorfes.

Mit Franz Hoben und Silke Knäpper, die die Veranstaltung moderieren, hat das Literarische Forum seit 2022 eine neue Leitung. Sie findet in Kooperation mit der Werner Dürrson Stiftung statt. Der Eintritt ist frei.