Listenausgabe für Kinderkleiderflohmarkt

Das Familienzentrum (Faze) Riedlingen veranstaltet am Samstag, 14. September, von 9 bis 11 Uhr wieder einen Kinderkleiderflohmarkt in der Stadthalle in Riedlingen. Dazu werden bereits Listen für Verkäufer ausgegeben. Darauf weist das Faze hin.

Angeboten wird Herbst- und Winterkleidung von Babygrößen bis zu großen Kindergrößen. Ebenso findet man Spielsachen, Kinderwägen, Kindersitze, Schuhe, Inliner und was Kinder sonst alles brauchen. Werdende Mütter werden bei Vorlage des Mutterpasses schon um 8.30Uhr eingelassen, damit sie in Ruhe aussuchen können.

Die Listenausgabe für Verkäufer findet am Mittwoch, 28. August, und am Mittwoch, 11. September, jeweils von 9 bis 11Uhr im Familienzentrum in der St.-Gerhard-Str. 1 statt (Zugang über die Garteneinfahrt in der Goldbronnenstraße!). Es werden keine kaputten und schmutzigen Waren, Sommerkleidung, Umstandsmode oder Plüschtiere angenommen.