Linzmeier erhält Produktauszeichnung

Die Auszeichnung „Häuser des Jahres – Das beste Produkt 2019“ geht an das innovative Komplettsystem „Gesünderes Dach“ der Riedlinger Firma Linzmeier. Sicherheit und Nachhaltigkeit der Dachaufbauten sowie ihr Mehrwert für Planer, Verarbeiter und Bauherren überzeugten die Experten.

Erstmals hat der Callway Verlag – zusätzlich zum Award „Häuser des Jahres“ – innovative und außergewöhnliche Produkte ausgezeichnet, die einen wichtigen Beitrag zur Wohnkultur leisten. Dafür hat er den Preis „Das beste Produkt“ vergeben. Mit der Auszeichnung für das Linitherm-Komplettsystem „Gesünderes Dach“ in der Kategorie „Dachaufbauten“ würdigt die Jury den Beitrag von Linzmeier für eine gesündere Raumluft, Sicherheit und Nachhaltigkeit. „Die Auszeichnung ist die Bestätigung unseres Engagements für eine bessere Raumluft. Zugleich ist der Preis Ansporn, als Experte für wohngesündere Dämmung weiterhin die bestmöglichen Lösungen zu bieten“, sagt Alexander Aberle, Marketingleiter der Linzmeier Unternehmensgruppe.

Das Komplettsystem „Gesünderes Dach“ wird in vier Varianten angeboten. Es garantiert, dass vom Dachaufbau mit Innenbeplankung über Unterkonstruktion, Luftdichtung, Dämmstoffe und Nageldichtungen bis hin zu Konterlatten und Befestigungsmaterial alle Komponenten streng geprüft und zertifiziert sind – für eine gesündere Raumluft und mehr Wohngesundheit. Die Dachaufbauten unterschreiten die TVOC- bzw. Richtwertempfehlungen des Bundesumweltamts für Innenräume um 50 Prozent. Das SGS Institut Fresenius in Dresden hat die Emissionen der Dachaufbauten in einer Prüfkammer gemessen und dieses Qualitätskriterium zertifiziert.

Das gebe Planern, Architekten, Bauträgern, Verarbeitern und Bauherren Sicherheit, betont Aberle: Jedes Dach, das im Aufbau und in den Einzelkomponenten einem der empfohlenen Komplettdächer entspricht, erfülle garantiert die Anforderungen an ein wohngesünderes Bauteil.

Gesundheit ist das Entscheidende im Leben. „Natürlich, effizient und nachhaltig zu bauen und zu dämmen – sowohl umweltgerecht als auch bau- und wohngesund –, das liegt in der DNA der Linzmeier Bauelemente GmbH“, sagt Alexander Aberle. Die Linzmeier Bauelemente GmbH, Riedlingen, ist als inhabergeführtes Familienunternehmen mit zwei deutschen Produktionsstandorten einer der führenden Hersteller der deutschen PU-Dämmstoffindustrie. Für die Wohnbehaglichkeit sorgt der selbst entwickelte, emissionsgeprüfte PU-Hochleistungsdämmstoff, der mit dem Umweltsiegel „pure life“ ausgezeichnet ist und den das Sentinel Haus Institute als ersten seiner Art im Onlineportal „Bauverzeichnis Gesündere Gebäude“ aufgenommen hat. Das Fraunhofer Institut in Braunschweig bescheinigt den Linitherm-Produkten unter ökologischen Aspekten, dass sie „begrenzt vorhandene Rohstoffquellen (Erdöl, Gas) schonen, ein Vielfaches an Energie sparen, die Heizungsbetriebskosten senken und damit verbundene klimarelevante Emissionen vermeiden.“ Als Systempartner des Handwerks unterstützt Linzmeier seit mehr als 50 Jahren Planer, Architekten, Bauträger und Verarbeiter.