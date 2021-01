Linzmeier blickt auf positives Geschäftsjahr 2020 zurück

Die Linzmeier Unternehmensgruppe blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2020 zurück. Die Förderpakete des Bundes für energetische Sanierungen haben sich positiv auf die Linzmeier Bauelemente GmbH ausgewirkt. Der Spezialist für sichere und gesündere Dämmstofflösungen konnte das Vorjahresergebnis dadurch noch verbessern. Auch die fünf Standorte der Linzmeier Baustoffe GmbH & Co. KG gestalteten das vergangene Jahr erfolgreich. Dies trifft auch auf den Kooperationspartner, die Michael Walter Baustoffe GmbH, mit seinen beiden Standorten zu. Die zum ersten Mal stattgefundene Advents-Rallye der Baustoffe-Niederlassungen war ebenfalls ein voller Erfolg. Der Erlös aus dem Verkauf wurde komplett an soziale Einrichtungen in der Region gespendet. Neu während des Lockdowns ist ab sofort ein Abholservice an allen Baustoffe-Standorten. Profihandwerker und private Bauherren können nach vorheriger Bestellung Heimwerkerprodukte und Baustoffe abholen oder sich Baumaterial liefern lassen.

Zum Jahresende wurden 24 Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Unternehmen ausgezeichnet. Im Durchschnitt sind die Ausgezeichneten seit rund 19 Jahren bei Linzmeier tätig. Mit Josef Weidelener und Peter Zitterell konnten sogar zwei Mitarbeiter für jeweils 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt werden. „Ich freue mich, dass wir so viele langjährige Mitarbeiter auszeichnen durften. Es ist schön, dass es immer noch Mitarbeiter gibt, die fast ein ganzes Leben lang mit großer Einsatzfreude und Kompetenz ihre Berufstätigkeit in einem einzigen Unternehmen verrichten. Das macht mich stolz. Ich gratuliere allen Jubilaren ganz herzlich, verbunden mit dem großen Dank für Ihre Verbundenheit und Ihren Einsatz“, so Geschäftsführer Andreas Linzmeier. Aufgrund der aktuellen Situation konnte die traditionelle Jahresabschlussfeier nicht stattfinden. Die Jubilare wurden daher in kleinem Rahmen gewürdigt. Alle Mitarbeiter der Unternehmensgruppe erhielten zudem ein Weihnachtspräsent überreicht.

Die Geehrten

Josef Weidelener (40), Peter Zitterell (40), Wilfried Härle (35), Sandra Locher (30), Michael Andrei (25), Frank Hoffmann (25), Margarethe Richter-Maier (25), Michael Schönau (25), Nicole Schöniger (25), Tobias Gobs (20), Ralf Scheffler (20), Stefan Geistbeck (15), Hartmut Werner (15), Anton Widmer (15), Stefan Bloß (10 Jahre), Michael Bolte (10), Andreas Däbel (10), Henrik Jaksch (10), Michael Kühne (10), Oliver Miller (10), Falko Pahnke (10), Andreas Röck (10), Michael Vater (10), Evelyn Winghart (10),