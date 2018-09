Linzmeier begrüßt zehn neue Auszubildende

Über eine halbe Million junge Menschen starten in Deutschland aktuell in ihr Berufsleben. Zehn von ihnen wurden als neue Teammitglieder bei der Unternehmensgruppe Linzmeier begrüßt. Sowohl bei der Linzmeier Bauelemente als auch bei der Linzmeier Baustoffe erhalten die Auszubildenden eine praxisnahe Ausbildung und werden auf eine erfolgreiche Berufslaufbahn vorbereitet.

„Bildung ist unsere Zukunft“, bringt es die Personalleiterin Bettina Ermler auf den Punkt. Zu Beginn erwartet die neuen Auszubildenden eine dreitägige Einführung im InfoCenter am Hauptsitz in Riedlingen zu allen Themen rund um die Ausbildung. Neben der Vermittlung der Unternehmenswerte bis hin zum Datenschutz, des Produktsortiments und der internen Abläufe steht im Anschluss ein Produktionsrundgang an. Dort wird den neuen Auszubildenden eindrucksvoll veranschaulicht, wie die selbst entwickelten PU-Dämmstoffe hergestellt werden und dann auf ihre Reise durch ganz Europa gehen.

Nachdem die neuen Azubis Anfang September an den ersten drei Tagen sehr viele Informationen und Eindrücke aufnehmen mussten, ging es wie jedes Jahr für zwei Tage nach Erbstetten ins Landschulheim. Dort hatten sie die Gelegenheit, auch die anderen Auszubildenden von insgesamt sieben Standorten der Unternehmensgruppe Linzmeier kennen zu lernen. Azubis aus dem 2. Lehrjahr hatten eine Azubi-WM organisiert und in den verschiedenen Teams mussten die insgesamt 23 Auszubildenden zwei Tage lang gemeinsam Aufgaben lösen. Höhepunkt war die Quiz-Rallye durch Erbstetten, bei der sie ihre Kreativität und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellten. Abends konnten sich die Jugendlichen am Lagerfeuer unterhalten und besser kennenlernen. Am Freitag präsentierten sie dann die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeiten und konnten gegenseitig ihre Erfahrungen des Ausbildungs-Alltags bei Linzmeier austauschen.

Nach der schönen, aber auch anspruchsvollen Einführungswoche startete der Linzmeier-Nachwuchs dann in den jeweiligen Fachabteilungen und Niederlassungen mit der Ausbildung.