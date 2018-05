Liederliche Lieder mit Friedemann Benner

Der Riedlinger Musiker Friedemann Benner präsentiert am heutigen Mittwoch, um 20.30 Uhr tabulos und direkt seine „Liederliche Lieder“-CD und weitere neue Lieder aus diesem Zyklus live am Flügel im Riedlinger Lichtspielhaus. Er tritt zusammen mit dem Tübinger Top-Saxofonisten Wolfgang Lindenfelser auf. In Liedern wie „Schlechte Nachricht“, „Wo kommen wir denn dahin?!“ oder „Stinknormaler Mann“ werden, humorvoll gereimt, die Befindlichkeiten eines in die Jahre gekommenen Mannes besungen und ohne Zensur im Kopf männliche Impulse und Missgeschicke ausgebreitet.

Tickets gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse. Mehr Infos und Hörproben gibt es im Internet unter www.gfvkultur.de.