Liederkranz beschenkt Musikschule

Seit vielen Jahren schon gestaltet der Liederkranz Riedlingen zusammen mit seinem Phantomchor eine musikalische Adventsbesinnung und hat dabei Lehrer und Schüler der Conrad Graf-Musikschule an seiner Seite.

Sie begleiten die Chöre und bringen sich mit Instrumental-Musik bei dem kleinen Konzert in der Georgskirche ein. Spenden, die dabei eingehen, kamen in den vergangenen Jahren sozialen Zwecken und Kindergärten zugute. Diesmal hat der Liederkranz mit seiner Vorsitzenden Corona Kübler an der Spitze entschieden, 250 Euro der Musikschule für ihre Arbeit zukommen zu lassen.